F1 | Canada: caselle Ferrari in rosso in ricordo di Gilles Villeneuve

La pole position del Gran Premio del Canada non è finita nelle mani di un pilota della Ferrari. Come sappiamo, Charles Leclerc scatterà dalla penultima casella dello schieramento per aver montato una power unit completamente nuova - la quarta della stagione - finendo così in penalità. Carlos Sainz Jr. nelle qualifiche di ieri non è andato oltre al terzo tempo, battuto anche dall'Alpine di un intramontabile Fernando Alonso. Ma poco importa.

Sebbene la pole position del GP del Canada sarà occupata da la Red Bull RB18 numero 1 di Max Verstappen, al via del nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 le caselle di partenza delle Ferrari da cui prenderanno il via della gara che si tiene a Montreal sono state dipinte di rosso.

Il perché è molto semplice: quest'anno si celebra il 40esimo anniversario della scomparsa di Gilles Villeneuve, uno dei più grandi e celebri piloti automobilistici che il Canada abbia potuto esibire nella sua storia. Stesso discorso per la Ferrari.

Il tributo a Gilles Villeneuve Photo by: Ferrari

Gilles vinse poco, appena 6 gare, ma la sua impronta nella Formula 1 fu a dir poco prorompente, tanto da far "ammalare" tanti tifosi della Febbre Villeneuve tra la fine degli anni 70 e l'inizio della decade successiva.

L'8 maggio 1982 Villeneuve morì tragicamente per le conseguenze di un terribile incidente avvenuto nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, che allora si teneva a Zolder. La sua Ferrari 126 C2 centrò la March di Jochen Mass dopo un'incomprensione alla curva Terlamenbocht e da lì, pochi istanti dopo la tragedia, nacque il mito.

Accanto alla casella delle due Ferrari gli organizzatori del Gran Premio - che, per altro, si tiene sul tracciato di Montreal, dedicato proprio a Gilles Villeneuve - hanno anche apposto ai due lati una frase: "Ricorderemo sempre Gilles Villeneuve. 1950 - 1982".

A 40 anni dalla morte, Gilles continua a essere vivo nella memoria di tanti appassionati. E l'iniziativa di oggi ne è un'ulteriore conferma.

Gilles Villeneuve, Ferrari