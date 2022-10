F1 | Budget Cap: si va verso un accordo tra Red Bull e FIA

La FIA ha proposto alla Red Bull di poter arrivare alla soluzione del caso Budget Cap attraverso un accordo transattivo tra le parti. È quanto emerso nel tardo pomeriggio di ieri nel paddock di Austin, e come ormai sembra essere usuale in questa faccenda, tutto viene sussurrato dagli interessati affinché appaia sotto i riflettori dei media ciò che è utile alla causa.

L’unico documento ufficiale emesso finora è quello rilasciato dalla FIA all’indomani del Gran Premio del Giappone, nel quale è stato chiarito che Red Bull ha violato il tetto di spesa imposto dal regolamento finanziario. Un’infrazione che rientra nel caso ‘minor’, ovvero inferiore ai 7,2 milioni di dollari.

La palla è rimasta in mano alla FIA per dieci lunghi giorni, durante i quali la Federazione Internazionale ha valutato se procedere con la chiamata in causa del Cost Cap Adjudication Panel (un organo composto da sei a dodici giudici, eletti da FIA e da almeno cinque squadre) o proporre un accordo transattivo tra le due parti. Da quanto emerso ieri la FIA ha proposto alla Red Bull la possibilità di trovare un accordo, opportunità che la squadra è intenzionata a cogliere anche se le condizioni poste dalla FIA non sembrano essere state accolte con soddisfazione da Christian Horner.

D’altronde la differenza tra i due scenari è notevole. Se fosse chiamato in causa il Panel le sanzioni in caso di colpevolezza prevedono anche la decurtazione di punti nella classifica costruttori o piloti (mettendo così a rischio il titolo mondiale piloti 2021 conquistato da Verstappen) e la squalifica per un certo numero di gare. In caso di ‘patteggiamento’ si applica una sorta di sconto di pena, e le sanzioni più probabili potrebbero essere una limitazione dei test in galleria del vento o una riduzione del budget cap 2023 in linea con l’infrazione contestata.

Il vincitore della gara e campione del mondo piloti di F1 2022 Max Verstappen, Red Bull Racing, festeggia con la sua squadra Photo by: Red Bull Content Pool

Materialmente non c’è storia, la Red Bull ha tutto l’interesse ad accettare un accordo transattivo, ma è chiamata a fare una marcia indietro pubblica, che andrà comunque a macchiare l’immagine della squadra e a ferire quell’orgoglio mostrato nelle ultime settimane soprattutto da Horner. Red Bull dovrà ammettere di aver violato il regolamento, accettando in futuro un aumento delle misure di controllo. In più dovrà rinunciare al diritto d’appello, qualsiasi sia la sanzione imposta dalla FIA.

La scelta della Federazione Internazionale offre alla Red Bull la possibilità di salvaguardare i risultati sportivi ottenuti nel 2021, ma è un percorso non privo di rischi che nel paddock non è stato accolto con grande favore. Si salva l’albo d’oro, ma di fatto è una soluzione di facciata, visto che l’infrazione è stata commessa.

E questo aspetto rischia di creare un precedente pericoloso, che potenzialmente può minare nelle fondamenta il concetto base di budget cap. Nel caso di un testa a testa come quello visto lo scorso anno tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, una squadra potrebbe deliberatamente decidere di forare il limite di spesa con la consapevolezza di rischiare al massimo una sanzione due anni dopo. Uno scenario che allarma molto gli addetti ai lavori.

Il punto di vista di Red Bull sarà (forse) reso noto oggi, in una conferenza stampa straordinaria nella quale Horner dovrebbe fare chiarezza sull’entità dell’infrazione contestata alla squadra. Prima dell’incontro con i media Horner ha in programma un ultimo incontro con il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem, meeting inizialmente previsto nella serata di ieri ma slittato in extremis. La conclusione del caso è vicina, ma la coda polemica sembra destinata a protrarsi ancora a lungo.