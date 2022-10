F1 | Budget cap: Red Bull ha sforato le spese, Aston le procedure

Alle 17:00 di oggi la FIA ha comunicato i risultati dell’indagine condotta dalla Cost Cap Administration in merito ai bilanci delle dieci squadre che hanno partecipato al campionato mondiale di Formula 1 2021.

Sette squadre hanno ricevuto il certificato di conformità, mentre due (Aston Martin e Red Bull) saranno rimandate a giudizio presso un altro organo, il Cost Cap Adjudication Panel, del quale fanno parte membri provenienti dall’Assemblea Generale della FIA e una rappresentanza di alcune squadre. Eventuali sanzioni saranno valutate e decise in questa sede.

“La FIA Cost Cap Administration – ha comunicato la Federazione Internazionale - ha rilasciato il certificato di conformità a sette delle dieci squadre. Aston Martin è considerata in violazione procedurale del regolamento finanziario, Red Bull Racing è considerata in violazione procedurale e di spesa eccessiva, mentre Williams Racing ha rispettato i regolamenti finanziari in relazione al periodo di rendicontazione 2021 ad eccezione di una precedente violazione procedurale (Questa violazione è stata poi sanata dalla Williams in modo tempestivo, collaborativo e trasparente)”.

“La revisione della documentazione presentata è stata un processo intenso e completo – prosegue il comunicato - e tutti i concorrenti hanno garantito il loro pieno sostegno nel fornire le informazioni necessarie per valutare la loro situazione finanziaria durante questo primo anno di regolamento budget cap. La FIA Cost Cap rileva che tutti i concorrenti hanno agito in ogni momento in uno spirito di buona fede e cooperazione”.

“La FIA rileva inoltre che rispetto a questo primo anno di applicazione del Regolamento Finanziario, l'intervento della Cost Cap Administration si è limitato alla revisione delle argomentazioni presentate dai Concorrenti, e che non sono state avviate indagini formali complete. La Cost Cap Administration sta attualmente determinando la linea d'azione appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento finanziario in relazione ad Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità con il Regolamento”.