F1 | Budget cap: ecco che cosa rischia la Red Bull

Quali saranno i prossimi passi? Il caso Red Bull, diventato da ieri ufficiale dopo la comunicazione da parte della FIA dei risultati delle indagini finanziarie relative alla stagione 2021, ora ha davanti a sé due possibili scenari.

La palla è in mano alla Federazione Internazionale, che dovrà decidere se passarla al Cost Cap Adjudication Panel (un organo composto da sei a dodici giudici, eletti da FIA e da almeno cinque squadre) o proporre un accordo transattivo tra le due parti. Sarà un passaggio cruciale per definire anche l’entità della sanzione a cui può andare incontro la Red Bull.

Nel primo caso il Cost Cap Adjudication Panel valuterà la vicenda sulla base della documentazione prodotta dalla FIA, ovvero il risultato delle analisi fatte dalla Cost Cap Administration comunicato ieri dalla Federazione stessa, e come controparte le argomentazioni che porterà in sua difesa la Red Bull.

In questo scenario il Cost Cap Adjudication Panel, qualora ritenesse Red Bull colpevole, potrà valutare la sanzione basandosi sulle cinque possibilità che offre l’articolo 9.1 del regolamento finanziario per una violazione di tipo ‘Minor’, ovvero inferiore al 5% del budget complessivo (infrazione inferiore a 7.2 milioni di dollari in questo caso specifico).

Il ventaglio di possibilità è ampio: reprimenda, decurtazione di punti nella classifica costruttori o piloti, squalifica per un certo numero di gare, limitazione dei test in galleria del vento e abbassamento del limite di budget cap per la successiva all’accertamento, in questo caso il 2023. Se invece la FIA proporrà alla Red Bull un accordo transattivo lo scenario sarà molto diverso, poiché non sono previste decurtazione di punti e riduzione del budget, ovvero le due sanzioni più dure.

Per arrivare a quello che a tutti gli effetti sarebbe una sorta di patteggiamento (scelta fatta dalla Ferrari per il caso power unit del 2019), la Red Bull dovrebbe però accettare le condizioni previste, ovvero: l’ammissione di aver violato il regolamento, accettare in futuro un aumento delle misure di controllo (che sarebbero rafforzate), farsi carico dei costi sostenuti per l’accordo stesso e rinunciare al diritto d’appello.

Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, il team Red Bull festeggiano la vittoria del Campionato del Mondo Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La Red Bull valuterà tutte le possibilità, ma è coscia che in caso di accordo transattivo andrà a sbugiardare quanto dichiarato finora, ammettendo pubblicamente di aver violato il regolamento. Come detto, la palla è però in mano alla FIA, che dovrà decidere se concedere o meno alla Red Bull questa possibilità. Nel paddock si attende di conoscere quale sarà la linea della Federazione Internazionale, sia per il caso in questione che per farsi un’idea di come saranno gestite questi situazioni qualora dovessero ripresentarsi in futuro.

In merito alla possibile sanzioni che potrebbero essere inflitte alla Red Bull le opinioni sono divise, e qui torna in ballo anche l’interesse degli avversari, uniti nel tenere alta l’attenzione mediatica sul caso ma ben fermi sulle rispettive posizioni quando c’è da portare acqua al proprio mulino.

Come è facile supporre la Mercedes accoglierebbe con favore lo scenario di una decurtazione dei punti nella classifica 2021, conscia di poter (seppure un anno dopo) riprendersi il titolo mondiale piloti soffiatogli ad Abu Dhabi. È altrettanto facile supporre che questo scenario interessi poco a Ferrari, che accoglierebbe molto più favorevolmente una decurtazione del budget a disposizione nel 2023, un vantaggio concreto in vista della prossima stagione.

Resta però un aspetto che non può passare in secondo piano. Qualora il caso dovesse passare al Cost Cap Adjudication Panel, e qualora fosse accertata un’infrazione importante del budget speso dalla Red Bull nel mondiale 2021, sarebbe molto pericoloso non sanzionare le classifiche piloti e costruttori dello scorso anno.

Il tutto comporterebbe un danno di immagine non indifferente per la Formula 1, questo è chiaro, ma sarebbe ancora più pericoloso far passare il messaggio che è possibile infrangere il regolamento finanziario per una cifra significativa (ed in grado di fare la differenza nel caso di una stagione molto tirata come quella 2021) rimandando la sanzione alle stagioni successive.

La partita in gioco è di grande importanza, e si spera che la FIA vada oltre quelle che sono le esigenze del momento. Davanti ad un’irregolarità ammessa o appurata dagli organi competenti, bisogna mettere mano alle classifiche, anche un anno dopo. È un passaggio doloroso, ma ne va della credibilità dello sport.