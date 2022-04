F1 | Budget cap: zone grigie anche nel regolamento finanziario?

La Ferrari guida le due classifiche mondiali dopo aver mostrato in Bahrain una supremazia tecnica piuttosto netta. La F1-75 con la doppietta di Sakhir firmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha confermato la sensazione che la rossa sia più avanti nello sviluppo rispetto alle avversarie, potendo godere di questo vantaggio.

A Jaddah la Scuderia non porterà aggiornamenti, ma continuerà la scoperta e la conoscenza della F1-75…

“Per Jeddah non ci saranno sviluppi – ha spiegato Binotto - . L’aspetto più importante in questo avvio di stagione sarà capire meglio la macchina per sfruttarla al meglio, perché nella F1-75 stessa c’è ancora del potenziale. Quindi arriveranno degli sviluppi sui quali stiamo lavorando e che introdurremo solo quando saremo sicuri per essere maturi abbastanza per fare il passo giusto”.

Charles Leclerc festeggia con Mattia Binotto il successo in Bahrain Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La squadra di Maranello, quindi, dovrebbe sfruttare un vantaggio che non è solo tecnico, ma anche finanziario: per inseguire la Rossa, Red Bull e Mercedes dovranno impegnarsi nella correzione dei problemi che sono emersi sulle loro monoposto, mentre la Ferrari può dedicare le sue risorse allo sviluppo della vettura cercando delle prestazioni.

In questo caso il budget cap è un alleato della Scuderia?

“Per noi non è un alleato – prosegue Binotto – ma è sicuramente una difficoltà come penso che lo sia anche per gli altri, ma noi stiamo molto attenti in tutto quello che facciamo e spero che alla fine questo non diventi una penalizzazione”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1, ha detto che la FIA deve fare controlli molto attenti sul tetto di spesa, altrimenti crolla il sistema…

“I controlli della FIA sono fondamentali – conclude Binotto - perché oggi abbiamo tre regolamenti: quello sportivo e tecnico a cui si aggiunge quello finanziario. Dato che c’è un regolamento tutti si spingono al limite per ottenere un vantaggio competitivo, quindi è obbligo della FIA fare dei controlli serrati, molto attenti che vanno nel dettaglio di come vengono spesi i soldi, perché se non avviene rischiamo di lasciare delle griglie molto aperte che possono creare dei problemi. Non è solo un tetto di spesa, ma un vero regolamento e come tale da applicato”.

Il messaggio di Mattia è piuttosto chiaro: come nel regolamento tecnico di sono le zone grigie che i tecnici delle squadra sono molto bravi nell’interpretare, allo stesso modo ci possono essere dei “buchi” normativi in quello finanziario, aprendo la finestra a chi in maniera più spregiudicata è in grado di spendere più soldi, mentre le regole molto strette che determinano l’organizzazione interna alla Ferrari possono diventare un lacciuolo…

Le branchie della Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola