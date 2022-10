F1 | Budget cap: Aston Martin vicina all'accordo con la FIA

Il team di Silverstone è stato recentemente indicato dalla FIA, insieme a Red Bull Racing ed alla Williams, tra quelli che non ha rispettato pienamente il regolamento finanziario per il 2021.

Tuttavia, mentre la RBR è stata ritenuta colpevole di aver speso troppo e di aver commesso errori procedurali, l'Aston Martin e la Williams sono state ritenute colpevoli solo di questi ultimi.

Il caso della Williams, che riguardava la presentazione tardiva di documenti da parte di una società contabile terza, è stato risolto con una multa di 25.000 dollari all'inizio di quest'anno.

L'Aston Martin è in trattativa con la FIA da qualche tempo ed è probabile che il risultato emerga questa settimana.

Un accordo significa che il team ammette di aver sbagliato ed accetta formalmente qualsiasi sanzione applicata dall'organo di governo.

"Stiamo discutendo con la FIA", ha dichiarato il team principal Mike Krack interpellato da Motorsport.com. "Penso che sarà qualcosa che cercheremo di concludere nei prossimi giorni. Abbiamo discusso con loro anche durante il fine settimana. E sono abbastanza fiducioso che risolveremo presto la questione".

Krack non sembra temere che ci possa essere un impatto a livello di relazioni pubbliche per il fatto di essere stati associati ad atti illeciti.

"Penso che sia complesso, si tratta di una serie di regolamenti complessi", ha detto. "E non è frustrante, ci dimostra che dobbiamo fare un lavoro migliore in futuro, per evitare di avere questi problemi".

"Ma alla fine, credo che la cosa più importante sia che siamo stati al di sotto del limite massimo. E il resto è una questione procedurale".

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Si ritiene che la violazione dell'Aston Martin sia legata a una questione fiscale specifica del Regno Unito, interpretata in modi diversi dalla squadra e dalla FIA. Tuttavia, Krack si è rifiutato di dire qualcosa al riguardo.

"Preferirei raggiungere un accordo firmato prima di poter entrare nel merito", ha detto. "Ci sarà anche un comunicato stampa, credo da parte della FIA, che sarà poi concordato con noi. Quindi ci saranno maggiori dettagli nei prossimi giorni".

Krack ha detto di non sapere quando potrebbero emergere novità dalla FIA, ma ha indicato che l'esito dell'accordo dell'Aston Martin non dovrà necessariamente attendere la risoluzione del caso Red Bull. I colloqui tra il team di Milton Keynes e la FIA sono stati infatti sospesi dopo la morte del patron Dietrich Mateschitz.

"Ho capito, leggendolo sui media, che sono stati rinviati a causa di Dietrich Mateschitz", ha detto Krack. "In realtà sono due cose indipendenti. Quindi non mi dispiacerebbe che noi finalizzassimo il nostro accordo il prima possibile. Inoltre, la situazione è diversa, noi non stiamo spendendo troppo".

"Dipende anche dalla FIA. E poi ora c'è tanta gente in viaggio, ma credo che questo fine settimana abbiamo fatto un paio di passi avanti. Quindi penso che non siamo lontani. Ma non so dirvi se sarà domani, mercoledì o altro".