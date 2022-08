F1 | Brown: "Salutiamo Daniel, parliamo del futuro più avanti"

La McLaren si dichiara "fiduciosa" per la sostituzione di Daniel Ricciardo con Oscar Piastri, sebbene non ci siano ancora certezze sul pilota che affiancherà Lando Norris nella stagione 2023.

La squadra di Woking ha ufficializzato mercoledì pomeriggio che si sarebbe separata a fine stagione da Ricciardo, dopo un rapporto deludente che non ha dato i suoi frutti in pista negli ultimi due anni.

Daniel Ricciardo, lascia la McLaten a fine stagione con un anno di anticipo sul contratto Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel aveva un altro anno di contratto, ma la McLaren ha ritenuto necessario trovare un accordo con il pilota australiano per risolvere il contratto in essere, perché è intenzione del team papaya ingaggiare Oscar Piastri, il giovane australiano che però è bloccato da una disputa contrattuale con l’Alpine.

La Casa francese è convinta di avere un accordo in essere con Piastri (Oscar avrebbe dovuto guidare la A522 in FP1 nel GP del Belgio in quanto terzo pilota del team), ma l’australiano sui social è stato chiaro nello smentire le attese Alpine ammettendo di non aver firmato alcunché e non guiderà per la squadra di Enstone nel 2023 poiché avrebbe un accordo con la McLaren.

Con Alpine e McLaren fermamente convinte delle loro ragioni, la questione è destinata a essere definita dal Contracts' Recognition Board della F1.

La McLaren non ha fatto alcun annuncio formale riguardo a Piastri, preferendo prima chiudere il rapporto con Ricciardo per avere le mani libere sul pilota da scegliere per l’anno prossimo.

Oscar Piastri, terzo pilota Alpine, che ha firmato un contratto 2023 con McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ma, parlando a media selezionati, incluso Motorsport.com, mercoledì, Zak Brown, CEO McLaren, ha chiarito che il team era sicuro di cosa avrebbe fatto.

"Siamo ovviamente molto fiduciosi del nostro futuro che annunceremo a tempo debito - ha affermato Brown -. Torniamo a correre in questo fine settimana ma abbiamo ritenuto importante fare l'annuncio di Daniel oggi. Il rapporto con lui è molto amichevole, anche se i risultati sono stati deludenti per finire in questo modo”.

"Ricordo Monza [la vittoria di Ricciardo nel GP d’Italia 2021] perché resta il mio momento più eccitante nella mia esperienza in McLaren, visto che sono salito sul podio con Daniel e Lando. Poi i risultati sono stati deludenti e abbiamo trovato un accordo con Daniel, ma il nostro futuro lo annunceremo a tempo debito".

Anche Andreas Seidl, team principal McLaren, guadagna tempo non volendo commentare l’eventuale passaggio da un pilota esperto come Ricciardo a un rookie come Piastri…

"Ad essere onesto non ho alcun interesse ad entrare in un confronto come questo al momento. Oggi parliamo di Daniel e del futuro parleremo più avanti".