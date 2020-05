Brown: "Sainz trattava con Ferrari già in inverno"

Sebastian Vettel non è mai stato un’opzione per la McLaren. Il candidato per prendere il posto lasciato libero a Woking da Carlos Sainz era da subito Daniel Ricciardo. Zak Brown, boss della McLaren, fa piazza pulita sulle illazioni fantasiose che sono circolate negli ultimi giorni e poi prevede che vedremo molti “fuochi d’artificio” nel box della Ferrari nel corso della stagione 2020.

Brown per la prima volta ammette di aver saputo durante l'inverno che Sainz era già in contatto con la Ferrari e c'era addirittura una possibilità che lo spagnolo potesse approdare a Maranello in anticipo. Ecco perché Zak ha stretto i legami con Ricciardo che si era offerto al team Woking già per il 2019.

"Ovviamente Seb è un pilota eccezionale e un quattro volte campione - ha detto Brown a Sky F1 - ma durante l’inverno sapevamo che avremmo definito con Daniel o Carlos. Non abbiamo mai cercato contatti con altri”.

Zak ha ammesso di sapere che Sainz aveva un’opportunità per andare alla Ferrari e ha concesso allo spagnolo il permesso di intavolare una trattativa con la squadra del Cavallino, nonostante Carlos avesse ancora un anno di contratto con la McLaren.

“Abbiamo iniziato a parlare del futuro di Sainz nella sosta invernale: gli abbiamo chiesto se voleva correre per la McLaren o la Ferrari. C’è un rapporto molto forte e aperto con Carlos, il suo management e suo padre. Non è stata una sorpresa, quindi, la rapidità con cui abbiamo potuto annunciare Daniel, visto che sapevamo cosa avrebbe scelto Carlos. Siamo stati molto uniti durante ogni fase delle trattative”.

"Penso che questi movimenti ci sarebbero stati con o senza COVID-19 perché tutti i contatti sono iniziati prima della pandemia".

Brown, infatti, non si stupirà se vedremo altre tensioni in casa Ferrari, proprio come le abbiamo viste nella scorsa stagione…

“All’interno del box Ferrari non ci deve essere un bel ambiente: al momento la squadra non sembra una famiglia felice. E tutto ciò porterà a delle corse entusiasmanti nel 2020, perché quello che abbiamo visto in Brasile sarà stato solo un anticipo di quello che vedremo quest'anno”.

Zak sostiene che la Renault possa essere un'opzione per Vettel, anche se ritiene che Seb possa essere più propenso al ritiro..

“Se Seb si guarda intorno, non sembrano esserci per lui delle opportunità in Mercedes o in Red Bull. Non ha avuto possibilità in McLaren e uscirà dalla Ferrari: il posto migliore che resta è quello della Renault. Ma Seb avrà voglia di ricominciare un cammino con una squadra in crescita, oppure finirà per abbandonare la F1, purtroppo?”.