F1 | Brown: "McLaren motorista? Al momento non ci interessa"

Dopo un 2021 che ha visto la McLaren tornare al successo con la netta vittoria di Daniel Ricciardo a Monza, per il team di Woking il 2022 deve rappresentare una continuazione delle solide performance viste lo scorso anno.

Certo, la parte finale della stagione non è stata da ricordare complice qualche episodio sfortunato di troppo che ha spalancato alla Ferrari le porte del terzo posto nel Costruttori, ma è innegabile che negli ultimi due anni la McLaren sia risorta dalle ceneri.

A margine della presentazione della MCL36, la monoposto ad effetto suolo che anche quest’anno sarà affidata a Lando Norris e Daniel Ricciardo, ha preso la parola Zak Brown. L’amministratore delegato della McLaren, come sempre, non è stato banale nelle sue dichiarazioni ed ha affrontato vari argomenti partendo dalla dura lettera aperta che a gennaio ha scosso il mondo della Formula 1.

Brown non ha rinnegato nulla di quanto scritto ed ha voluto sottolineare come alcuni team principal, nonostante concordassero con la sua linea di pensiero, abbiano preferito tacere e non esporsi pubblicamente.

“Sia io che Andreas abbiamo trascorso molto tempo con i responsabili di questo sport ed abbiamo parlato anche con i rappresentati degli altri team cercando di capire quale sia la direzione migliore da prendere. Abbiamo avuto dei feedback dai responsabili delle squadre: alcuni concordavano con noi, altri meno. Purtroppo tra chi era sulla nostra stessa linea di pensiero c’era chi non si è voluto esporre pubblicamente”.

“C’è anche chi non vuole cambiare questa situazione perché ha un vantaggio che non vuole perdere. Noi ci siamo esposti per sottolineare ciò che riteniamo sia più corretto per tutti”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

Il CEO della McLaren ha poi sottolineato la bontà dell’introduzione del budget cap. Secondo Brown, infatti, prima di questa novità la situazione finanziaria dei team era davvero precaria.

“Dobbiamo prenderci cura del nostro personale all’interno delle regole sportive. Dobbiamo essere certi che la F1 sia finanziariamente sostenibile. Prima dell’introduzione del budget cap abbiamo visto molte persone perdere il lavoro. Oggi, invece, abbiamo 10 team solidi in griglia”.

Nonostante la lettera aperta abbia scosso il mondo della Formula 1, Brown non ha negato come la categoria stia attualmente vivendo un’età d’oro.

“Sicuramente la Formula 1 sta entrando in una nuova era. Commercialmente è in salute ed abbiamo un elevato numero di gare. Abbiamo una ottima copertura sia televisiva che digitale, ed anche il supporto fornito da Netflix è stato grandioso. Se mettiamo insieme tutti questi elementi, oltre al grande spettacolo in pista, possiamo capire perché la Formula 1 sia così attraente per gli sponsor”.

L’amministratore delegato della McLaren non ha poi voluto confermare alcuna espansione del programma racing del Gruppo. Brown, infatti, ha ammesso di voler prendere tempo per capire se l’ingresso in Formula E o nel WEC possa rappresentare un investimento vantaggioso per la “galassia” McLaren.

“Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Al momento siamo concentrati sul nostro team in Formula 1, sul nostro team in IndyCar con il quale abbiamo vinto alcune gare lo scorso anno e sulla nostra squadra in Extreme E. Questa è la nostra piattaforma”.

“Le gare endurance sono un qualcosa che fa parte del brand McLaren ed è un contesto nel quale ci piacerebbe partecipare. Ad ogni modo prima di prendere qualunque decisione, sia di ingresso nel WEC che in Formula E, dobbiamo essere certi che questa decisione rappresenti un valore aggiunto per l’intero contesto McLaren”.

Prima di congedarsi dalla stampa, Brown ha smentito ogni possibilità che la McLaren possa realizzare un proprio motore in futuro lodando, invece, le intenzioni della Aston Martin.

“No, al momento non siamo interessati a costruire un motore in proprio. Sarebbe fantastico per lo sport se la Aston Martin lo facesse, ma siamo molto contenti del motore Mercedes”.

