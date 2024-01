F1 | Brown: "L'obiettivo è colmare ancora il gap da Red Bull"

Il Team McLaren Formula 1 ha rivelato oggi la nuova livrea che vedremo in pista nella stagione 2024, una prima anticipazione in vista della presentazione ufficiale della MCL38 che sarà svelata il 14 febbraio a poche ore dalla partenza per il Bahrain.

C’è molta attesa e curiosità in merito al potenziale della McLaren e non potrebbe essere altrimenti, visto che la scorsa stagione a partire dal Gran Premio d’Austria (tappa in cui ha debuttato la MCL60 fortemente ‘rivisitata’) la squadra di Woking è stata quella che ha ottenuto più punti al netto, ovviamente, della Red Bull.

La presentazione della nuova livrea è stata un’occasione per fare il punto con il CEO della squadra Zak Brown, spaziando dagli obiettivi 2024 fino ai temi caldi del momento, passando dalla situazione FIA-Liberty fino ad un tema molto caro a Brown, ovvero la crescente collaborazione tra AlphaTauri e Red Bull.

Come procede la stagione 2024 sul fronte commerciale?

“Sono fiducioso, penso che tutti gli uomini e le donne della McLaren abbiano fatto un lavoro fantastico, e posso dire che non è ancora terminato. Oggi è stata completata la vettura con le specifiche di lancio ma ci saranno altre novità nel corso dell’anno, credo che la monoposto sia davvero spettacolare. Di base è la risposta ai feedback che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere dai nostri fan, sapete già che la ‘papaya’ per noi è molto importante, vogliamo assicurarci di essere molto distintivi: quando vedi la nostra macchina sai che è una McLaren. Abbiamo poi un grande gruppo di partner commerciali, con Chrome, Cisco, OKX ed altre aziende, così come un due grandi piloti come Lando e Oscar completamente ricaricati e pronti a partire”.

Vi siete posti degli obiettivi? Che aspettative ci sono?

“Vogliamo continuare a colmare il divario. L'anno scorso ci siamo trovati nel ruolo di seconda o terza forza a seconda delle tipologie di circuito, lo sviluppo della vettura è stato di grande portata. Ma sappiamo che la Red Bull nel corso del 2023 non ha lavorato ad un programma di sviluppo come avrebbe potuto fare, quindi c’è la possibilità che possa essere una spiacevole sorpresa per tutti noi”.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Secondo le indiscrezioni che abbiamo sentito nell'ultimo mese sembra che Red Bull e AlphaTauri stiano aumentando molto la sinergia. Credi che questa situazione potrebbe sfociare in una richiesta di chiarimenti sul fronte regolamentare?

“Le regole sono chiare, ma allo stesso tempo credo che debbano essere riviste e modificate rapidamente. Il regolamento in vigore è ormai obsoleto, quando fu definito non c’era ancora il cost-cap, ed in quel momento c’era un’enorme disparità tra quello che era il nostro budget e, ad esempio, quello della Mercedes. Quindi fu concesso ad top-team A di poter aiutare una squadra B più piccola".

"Lo scenario però è cambiato, oggi abbiamo il cost-cap e ci confrontiamo su un campo di gioco più equo, quindi possiamo permetterci di tutelare maggiormente ciò che è una parte importante di questo sport, ovvero la definizione di un ‘costruttore’. Oggi se una squadra A aiuta una squadra B, finisce per averne anch’essa dei benefici, è un vantaggio reciproco, e se guardiamo altri sport non credo che ci sia nulla di simile".

"Credo che serva rivedere presto il regolamento per garantire che in Formula 1 si confrontino 10 costruttori indipendenti. In merito all’AlphaTauri, da quello che ho capito si sta trasferendo nel Regno Unito, cosa che penso andrà a beneficio di entrambe le squadre. La comproprietà di due team è una grande preoccupazione per noi e per l’equità dello sport”.

Dopo tre anni di cost cap, quale bilancio fai in merito al regolamento finanziario?

“Penso che il ‘cap’ abbia avuto un effetto eccezionale sul nostro sport. Non è ancora un meccanismo perfetto, ma accade sempre che un regolamento giovane abbia bisogno di qualche correttivo. È vero che Max ha reso la stagione 2023 il percorso più dominante di sempre per un pilota ed una squadra, ma se lo eliminiamo dall’equazione avremmo avuto per la prima volta cinque squadre con almeno sette piazzamenti sul podio".

Photo by: McLaren Lando Norrsi, McLaren

"Abbiamo visto la squadra che ha concluso la stagione in decima posizione nella classifica costruttori essere una minaccia nella battaglia per passare in Q3, uno scenario molto diverso rispetto al passato quando l’ultimo team in termini di punti viaggiava a tre secondi dalla pole position. Il limite di spesa ha reso la griglia più competitiva, posso confermare che quando sono seduto al muretto dei box sappiamo che tutte le squadre in pista sono una minaccia per entrare in Q3. Detto questo Adrian Newey e il suo team hanno semplicemente fatto un lavoro migliore di tutti noi, ma spero che il dominio visto nel 2023 possa diventare un ricordo del passato, ritrovandoci con una griglia molto più competitiva. Lo scorso anno l’abbiamo avuto con 19 monoposto…”.

Cosa pensi della posizione di Andretti? Prevedi un suo ingresso in Formula 1?

“Su Andretti non abbiamo sentito nulla in più di quanto sia già stato detto, so che stanno effettuando una revisione ma non sono informazioni condivise con noi. Immagino che si saprà qualcosa a breve, ci sono anche dei dubbi sulle intenzioni di Gene Haas nel lungo periodo, ma non credo che cambierà i suoi piani. Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa faranno la Formula 1 e la FIA”.

Prima delle feste natalizie è stata confermata una ristrutturazione del gruppo McLaren. Ci saranno impatti sulla squadra di Formula 1?

“No, non ci saranno. Siamo finanziariamente molto sani: l’anno scorso abbiamo realizzato un profitto dopo un bel po’ di tempo e prevediamo di continuare a farlo. Siamo posseduti al 70% da McLaren Group e al 30% da MSB Sports Capital, quindi siamo un’entità separata anche se, ovviamente, condividiamo un marchio con McLaren Automotive. Oggi siamo in grado di investire sulla struttura e su piloti come Lando e Oscar”.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris

Hai già iniziato a pensare al prolungamento del contatto di Lando?

“Il mio ruolo principale è quello di mettere le persone giuste nei ruoli che occupano, fornendo le risorse ed il supporto che serve. Per costruire una squadra che possa puntare a vincere un campionato del mondo hai bisogno della gestione, della tecnologia, delle infrastrutture e, ovviamente, dei due ottimi piloti, coma abbiamo oggi. Lando è sotto contratto per un altro paio d'anni, manteniamo un dialogo continuo con lui visto che sta iniziando a riflettere su un futuro che non è lontano, ma ora siamo molto concentrati sul breve termine. Allo stesso tempo sappiamo bene che riuscire a trattenere Lando e Oscar per il prossimo futuro sarà un elemento chiave, quindi per noi ha una priorità molto alta”.

Nelle indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi abbiamo letto spesso il nome di Lando accostato alla Red Bull. Sei preoccupato da questo potenziale scenario?

“Che si tratti di dipendenti, piloti o sponsor, sono convinto che il nostro obiettivo sia quello di farli sentire bene in McLaren, prenderci cura di loro e far sì che vogliano essere in questa squadra. Non si possono controllare gli approcci da parte di team esterni, ma ho fiducia nel rapporto che abbiamo con Lando ed è rimasto molto colpito da ciò che è stato fatto nella seconda metà dello scorso anno. Ama lavorare con Andrea e con tutti i membri del team, dobbiamo continuare a fare passi avanti e a garantirgli l’ambiente in cui vuole essere. Sono fiducioso che rimarrà con noi”.

Anche McLaren, come tutte le altre squadre, è scesa in campo in sostegno di Susie e Toto Wolff. Ritieni che questa vicenda potrà avere degli strascichi nei rapporti tra FIA e le squadre?

“Non abbiamo mai parlato con nessuno della situazione Toto/Susie. Siamo grandi sostenitori del progetto F1 Academy e siamo entusiasti di farne parte. Conosco Susie da molto tempo, ha un'altissima integrità, quindi non abbiamo alcuna preoccupazione. Per quanto riguarda la FIA e la Formula 1 ci auguriamo di vedere un rapporto più stretto tra le due parti, alla fine credo che entrambe puntino a fare ciò che è meglio per questo sport".

"Mi piacerebbe vederci tutti concentrati sul fronte regolamentare, ad iniziare dalla comproprietà di alcune squadre, credo che sia una questione seria per l’equità dello sport e per i tifosi. E mi piacerebbe vederci, come gruppo, concentrarci su regole che possano bilanciare il più possibile le opportunità. Spero davvero che possa accadere presto”.