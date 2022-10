F1 | Brown alla FIA: "La violazione del budget cap è un imbroglio"

La FIA sta valutando le prossime mosse dopo aver annunciato la scorsa settimana che la Red Bull ha violato il budget cap dello scorso anno, oltre ad aver commesso un'infrazione procedurale.

Anche l'Aston Martin ha violato le regole con un'infrazione procedurale.

Sia la Red Bull che l'Aston Martin hanno la possibilità di raggiungere un accordo se accettano con le conclusioni della FIA, oppure possono scegliere di impugnare la questione attraverso il Cost Cap Adjudication Panel.

Anche se non è chiaro quale strada verrà intrapresa, l'amministratore delegato della McLaren F1, Zak Brown, ha scritto alla FIA per far sapere quanto ritenga fondamentale che la questione non venga nascosta sotto il tappeto.

Nella lettera, che ha avuto modo di visionare anche Motorsport.com, ha dichiarato: "La violazione delle spese, e forse anche le violazioni procedurali, costituiscono un imbroglio, in quanto offrono un vantaggio significativo in termini di regolamenti tecnici, sportivi e finanziari".

Ha poi aggiunto: "Il punto cruciale è che qualsiasi squadra che abbia speso troppo ha ottenuto un vantaggio sleale sia nello sviluppo della vettura dell'anno in corso che in quello successivo".

Brown ha scritto la lettera in privato al presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e all'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, la scorsa settimana.

Tuttavia, il contenuto della lettera è emerso dopo che Brown l'ha inviata a tutti i team che rispettano il budget cap nel fine settimana. Tra questi, Mercedes, Ferrari, Alpine, Alfa Romeo, Haas e Williams.

Sanzione sportiva



Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Nella lettera, Brown ha espresso la sua fiducia nel modo in cui la FIA ha controllato il processo del budget cap fino ad ora, ma ha affermato che il modo in cui l'organo di governo agirà ora è estremamente importante.

Ha affermato che non ci sono scuse per i team che hanno speso troppo, soprattutto perché tutti hanno fatto le prove generali con il budget cap nel 2020.

"La FIA ha condotto un processo estremamente approfondito, collaborativo ed aperto; ci è stata data persino una prova generale di un anno con ampie possibilità di chiedere chiarimenti se i dettagli non erano chiari. Non c'è quindi alcun motivo per cui un team possa dirsi sorpreso", ha dichiarato.

Brown ha anche espresso la convinzione che qualsiasi violazione del budget cap dovrebbe comportare una sanzione sportiva piuttosto che una semplice multa.

"Non riteniamo che la sola sanzione pecuniaria sia una sanzione adeguata per una violazione del budget cap o per una grave violazione procedurale; è chiaro che in questi casi deve essere prevista una sanzione sportiva, come stabilito dalla FIA", ha aggiunto.

"Suggeriamo che l'eccesso di spesa venga sanzionato con una riduzione del budget cap della squadra nell'anno successivo alla sentenza e che la sanzione sia pari all'eccesso di spesa più un'ulteriore multa: ad esempio, un eccesso di spesa di 2 milioni di dollari nel 2021, individuato nel 2022, comporterebbe una detrazione di 4 milioni di dollari nel 2023 (2 milioni di dollari per compensare l'eccesso di spesa più 2 milioni di dollari di multa)".

"Per fare un esempio, 2 milioni di dollari rappresentano un miglioramento del 25-50% del budget annuale per lo sviluppo della vettura e quindi avrebbero un significativo e duraturo beneficio".

"Inoltre, riteniamo che si debbano applicare sanzioni sportive per i piccoli sforamenti, con una riduzione del 20% del tempo dedicato alla CFD ed alla galleria del vento. Queste penalità dovrebbero essere applicate nell'anno successivo, per attenuare l'ingiusto vantaggio di cui il team ha e continuerà a beneficiare".

"Per evitare che i team accumulino e traggano vantaggio dall'effetto moltiplicatore di diverse violazioni minori del budget cap, suggeriamo che una seconda violazione minore faccia passare automaticamente il team ad una violazione maggiore".

"Infine, dati i dati finanziari in gioco, una soglia del 5% per una violazione minore sembra una variante troppo grande; suggeriamo che una soglia più bassa del 2,5% sia più appropriata".

Il futuro del budget cap



Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Brown ritiene essenziale che la FIA sia trasparente nella gestione del caso Red Bull, poiché ritiene che il futuro del budget cap dipenda da questo.

"Ora che abbiamo compreso la situazione di spesa dei vari team, dobbiamo comunicare le azioni e le sanzioni conseguenti in tempi rapidi per mantenere l'integrità della F1 e delle regole che essa rispetta", ha dichiarato.

"È fondamentale che il budget cap continui ad essere gestito in modo estremamente trasparente, sia per quanto riguarda i dettagli delle violazioni sia per le relative sanzioni".

"Sarà inoltre importante capire se, dopo il primo anno completo di gestione e di indagine, occorrerà fare ulteriore chiarezza su alcune questioni o su eventuali insegnamenti chiave. Anche in questo caso, tutte le intuizioni e gli insegnamenti devono essere condivisi da tutti i team - non ci può essere spazio per le scappatoie".

Brown ha concluso la sua lettera con un riferimento ad un recente commento dell'opinionista di Sky F1, Martin Brundle, secondo il quale il budget è "brillante" ed è "una pietra miliare del motivo per cui la Formula 1 sia oggi in una posizione migliore di quanto, a mio parere, sia mai stata".

Brown ha concluso: "Sono assolutamente d'accordo con Martin, infatti l'introduzione del budget cap è stato uno dei motivi principali per cui negli ultimi anni abbiamo attirato nuovi azionisti ed investitori in F1, che lo considerano un modo per promuovere il fair play finanziario e sportivo".

"È quindi fondamentale essere molto fermi nell'implementazione delle regole del budget cap per l'integrità ed il futuro della F1".

La Red Bull ha ribadito più volte di ritenere che la sua presentazione del budget cap lo scorso anno fosse inferiore al limite di 145 milioni di dollari.

Dopo che la FIA ha dichiarato che la squadra di Milton Keynes ha violato le regole, la Red Bull ha mantenuto invariata la sua posizione.

"Prendiamo atto con sorpresa e delusione delle conclusioni della FIA in merito a 'lievi violazioni del regolamento finanziario in materia di spese eccessive'", ha dichiarato la scuderia di Milton Keynes in un comunicato.

"La nostra presentazione per il 2021 era al di sotto del limite del budget cap, quindi dobbiamo rivedere attentamente le conclusioni della FIA, in quanto la nostra convinzione rimane che i costi rilevanti siano al di sotto dell'importo del budget cap del 2021".