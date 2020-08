Flavio Briatore è ricoverato dalla giornata di ieri, lunedì 24 agosto, al San Raffaele di Milano. L'imprenditore è risultato positivo al Coronavirus e le sue condizioni, stando a quanto riportato da "L'Espresso", sono serie anche se non si è reso necessario un suo spostamento nel reparto di terapia intensiva.

Briatore, da giorni al centro di una feroce polemica legata alla chiusura del suo Billionaire di Porto Cervo - ormai considerato "focolaio" con 60 persone dello staff risultate positive dopo il tampone - aveva partecipato nella giornata di Ferragosto ad una partita di calcio con altri vip e star, tra i quali Sinisa Mihajlovic, risultato anch'egli positivo al COVID-19

"Piange il cuore vedere un’economia trucidata così da gente che non ha mai fatto niente nella vita”, diceva pochi giorni fa Briatore via Facebook in aperta polemica con il sindaco di Arzachena, Ragnedda, il quale aveva emesso ordinanze più restrittive per le sue aree di competenza rispetto a quanto stabilito dal Governo, andando così ad incidere in maniera negativa sui locali della movida della Costa Smeralda.