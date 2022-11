F1 | Brasile: motore nuovo per Sainz. 5 posizioni di penalità

Carlos Sainz Jr. aveva iniziato il fine settimana di gara del Gran Premio del Messico consapevole che avrebbe potuto andare incontro a una penalità di 5 posizioni dovuta al cambio di motore termico, il sesto della sua stagione, ma così non è stato. La sostituzione del V6 realizzato a Maranello è avvenuta questo fine settimana in Brasile, sede del Gran Premio di San Paolo.

Sulla F1-75 è stato introdotto un nuovo motore endotermico, così da permettere a Carlos di terminare la stagione senza patemi. Questo sarà utilizzato nelle Qualifiche, nella Sprint Race e in Gara al “Carlos Pace” di San Paolo del Brasile, ma anche nell'ultimo appuntamento della stagione 2022 che si terrà la prossima settimana ad Abu Dhabi, sul tracciato cittadino di Yas Marina.

Daniel Ricciardo, McLaren Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La sostituzione del V6, essendo questa unità al di fuori del numero massimo consentito da utilizzare in stagione, ha portato Sainz a ricevere un'inevitabile penalità di 5 posizioni da scontare in griglia di partenza nella gara di questa domenica.

Per questo motivo la Ferrari potrà contare sul solo Charles Leclerc per dare la caccia alla pole position in Brasile, mentre Red Bull Racing potrà contare su entrambi i suoi piloti, Max Verstappen e Sergio Perez.

Per ciò che riguarda i piloti della Ferrari, ad Austin era toccato a Charles Leclerc partire indietro in griglia per aver sostituito motore termico e turbo. Per questo motivo i commissari gli avevano inflitto 10 posizioni di penalità in griglia: 5 per il motore termico (sesta unità usata in stagione) e 5 per il turbo (anche in questo caso la sesta unità stagionale).