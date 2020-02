Bottas: "Sarà dura per gli altri copiare il DAS Mercedes"

Nel paddock della Formula 1, durante il secondo giorno di test di Barcellona, c'era parecchio fermento per la novità introdotta dalle Frecce d'Argento del finlandese e di Lewis Hamilton sulla W11, ma il team è sereno sulla sua legalità, mentre la FIA non si è mostrata preoccupata riguardo ad eventuali problemi di sicurezza del sistema.

"Ovviamente è bello essere gli unici ad avere questo sistema, penso che rispecchi molto il valore delle menti che abbiamo nel team - ha detto Bottas - Sicuramente non è stato semplice pensarlo e svilupparlo, ma ora funziona. Stiamo ancora imparando molto su di esso e a come sfruttarlo, dipenderà molto dalle circostanze, ma penso che in alcune sarà davvero utile. Lo vedremo bene più avanti nella stagione, su piste con caratteristiche differenti, ma è sicuramente qualcosa che stupisce".

Riguardo alla conoscenza sul DAS, Bottas ha così risposto: "E' da tempo che me ne avevano parlato, non è un progetto che si sviluppa velocemente. La prima volta mi pare fosse un anno fa, o qualcosa del genere".

Secondo Sebastian Vettel il sistema è strano e lo ha paragonato ad una cloche d'aereo, ma il finnico ha risposto che alla fine nel cockpit tutto è semplice, dato che il team era riuscito ad installarlo nelle simulazioni.

"Non lo sento strano, il sistema funziona bene e non mi pare sia nulla di particolare, semplicemente puoi muovere le ruote quando vuoi farlo. Abbiamo potuto simularlo in diversi modi e provandolo in vari momenti prima di montarlo sulla macchina. Non mi crea difficoltà, è studiato bene e facile da usare, di base nasce bene".

Bottas è anche convinto che il team non avrebbe investito molto sul DAS se fosse stata una soluzione illegale.

"Non credo che in squadra si sarebbe iniziato un lavoro del genere se poi rischiava di essere bandito. Credo che ci sia molta tranquillità sui regolamenti. Per le altre squadre sarà dura replicarlo. Sono certo che ci stanno pensando, ma ci vuole tempo. Per noi si tratta di un progetto molto grande, per questo dico che sarà difficile che venga copiato. Spero che il nostro sia un bel margine di vantaggio in questo senso rispetto a loro".