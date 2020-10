F1: Bottas, rally nel cuore. Si allena con una Citroen C3 R5

Cosa fanno i piloti in un fine settimana di stacco tra una serie di gran premi e l'altra in questa strana stagione di Formula 1? Di certo si tengono in allenamento per arrivare pronti alla gara successiva. Per fare questo, però, ci sono modi differenti come ha dimostrato Valtteri Bottas.

Il pilota finlandese del team Mercedes AMG di Formula 1 ha preferito un abitacolo da corsa alla pura e semplice palestra. Nella giornata di ieri il 30enne ha compiuto un test al volante di una vettura da rally.

Bottas si è messo al volante di una Citroen C3 R5. Il test si è svolto sull'asfalto, fondo ben conosciuto dal pilota nativo di Nastola considerando il fatto che la sua carriera si sia spalmata completamente sui circuiti di tutto il mondo.

La C3 R5 è stata preparata dal team PH Sport, realtà francese molto vicina a PSA Motorsport e, dunque, a Citroen Racing per cui schiera ancora le "piccole" vetture francesi in diversi campionati a livello nazionale e internazionale.

La vettura è stata resa riconoscibile da una livrea che, come al solito, ha rispecchiato le tonalità della bandiera finlandese. "Tagliata" a metà in senso longitudinale, la C3 R5 è stata colorata di bianco e azzurro.

Per Bottas si tratta del terzo test al volante di una vettura da rally realizzata da Citroen. Nell'agosto 2019 aveva compiuto un test con la C3 WRC Plus, all'epoca affidata a Sébastien Ogier e a Esapekka Lappi. Pochi mesi dopo, a fine 2019, fece una gara al Paul Ricard, il RallyCircuit, al volante di una DS3 WRC.

Valtteri, lo ricordiamo, nel corso degli ultimi 2 anni ha avuto modo di provare anche la Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport Ford, ma anche la Toyota Yaris WRC Plus campione del mondo nella passata stagione nelle mani di Ott Tanak.