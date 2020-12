Bottas poleman a Sakhir: "La gara sarà un'incognita"

Il numero 77 segna il giro più veloce nel nuovo tracciato nel deserto del Sakhir. Messo ulteriormente alla prova dalla nuova presenza dall’altro lato del box, riesce a distanziarlo anche se di soli 26 millesimi.

“Sicuramente è stata una sessione particolare – commenta Valtteri – non ho voluto pensare troppo al fatto che ci fosse George in lizza per la pole, mi sono concentrato sul mio lavoro non volendo sprecare energie altrove. Devo congratularmi con il team per la strategia”.

Eppure, nonostante il risultato ottenuto, il finlandese non reputa, quella in Bahrain, la sua migliore qualifica: “Non sono state le miei migliori qualifiche ma l'obiettivo è stato centrato”.

E sulla gara, che dovrà svolgersi su un layout decisamente difficile e nuovo si esprime così: “La gara è un'incognita, sono contento di essere in pole perché non penso ci siano molti modi di superare. Questa sembra una pista di Topolino...".

Il fatto che non ci sia il suo più temuto rivale in pista potrebbe essere fattore di rassicurazione. Forse, con più serenità e meno pressione, potrebbe dare una chiosa meno amara al suo poco brillante mondiale 2020.