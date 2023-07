F1 | Bottas: "Obiettivi mancati, Alfa deve lavorare duramente"

La prima parte di stagione non è stata semplice per l’Alfa Romeo, la quale aveva chiare ambizioni per il 2023 dopo aver rivoluzionato il progetto nel corso dell’inverno per migliorare le prestazioni della vettura, in particolare nelle curve veloci, vero punto debole dell’auto 2022.

Nell’ultimo appuntamento, la scuderia di Hinwil non è riuscita ad andare oltre il dodicesimo posto finale con Valtteri Bottas, mentre Guanyu Zhou ha concluso tre posizioni più indietro, solamente davanti alle due vetture AlphaTauri. A giocare a favore del finlandese, partito dal fondo in seguito alla squalifica dovuta alla mancanza del carburante necessario per completare i controlli post-prove ufficiali del sabato, è stata la strategia: la scelta di partire con le gomme più dure e proseguire lo stint il più a lungo possibile ha pagato grazie all’ingresso della Safety Car nel momento più propizio.

Ciò ha permesso a Bottas di guadagnare diverse posizioni effettuando il pit stop in condizioni di neutralizzazione, ma ciò non si è comunque rivelato sufficiente per conquistare quei punti che avrebbero potuto dare una svolta alla classifica.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

“Penso che le vetture davanti a noi avevano un passo migliore. Considerando da dove siamo partiti, nel complesso è stata una buona gara, ma è difficile essere soddisfatti quando si conclude una gara fuori dai punti”.

Attualmente, infatti, la squadra svizzera si trova al nono posto nel campionato costruttori, dietro alla Haas e alla Williams. La squadra britannica è stata capace di conquistare un bel bottino di punti nel corso dell’ultimo appuntamento di Silverstone, mentre la scuderia americana era riuscita a sopravanzare l’Alfa Romeo grazie al buon risultato della sprint race in Austria. Alle spalle della quadra di Hinwil si trova solamente l’AlphaTauri, la quale ha recentemente annunciato il ritorno di Daniel Ricciardo in sostituzione di Nyck De Vries per risollevare le sorti del team dall’ultimo posto in classifica.

A Silverstone Alfa Romeo, AlphaTauri e Haas si sono presentate con un pacchetto di aggiornamenti, i quali hanno però dato risultati diversi. Tsunoda non si è detto particolarmente convinto che le novità tecniche abbiano funzionato, mentre, per quanto riguarda la squadra del “Biscione”, gli upgrade hanno aiutato a migliorare le prestazioni nelle curve veloci, ma non abbastanza per compensare i progressi delle altre scuderie.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, makes a stop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Abbiamo fatto sicuramente uno step, ma anche altri team ne ha fatti. Dobbiamo trovare qualcosa in più. Avremo degli aggiornamenti in arrivo nei prossimi due appuntamenti. I ragazzi in fabbrica dovranno lavorare duramente per portare delle novità”, ha spiegato il finlandese. Gli aggiornamenti portati a Silverstone, che proseguiranno nei prossimi appuntamenti, sono solo una parte delle novità introdotte recentemente, dato che a Monaco la scuderia di Hinwil si era presentata con un sostanzioso pacchetto.

Tuttavia, Bottas non ha nascosto che si aspettasse qualcosa in più dall’Alfa Romeo per questa stagione, non avendo raggiunto gli obiettivi che il team si era posto in inverno: “Ci aspettavamo sicuramente di migliorare rispetto all’anno, ma non abbiamo trovato quel serviva durante l’inverno e in questa prima parte della stagione. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti, dobbiamo lavorare duramente”.

Tra le squadra che hanno fatto un passo in avanti importante c’è la McLaren, a podio nell’ultimo weekend in Gran Bretagna, e che Bottas ritiene ormai irraggiungibile: “Sembra che abbiano fatto uno step importante in avanti e per il momento sono fuori dalla nostra portata”.