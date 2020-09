Bottas non ha solo il passo: "In forma per la pole"

Valtteri Bottas è ottimista: il finlandese ha chiuso davanti il primo turno di libere del GP d’Italia, mentre nel pomeriggio Hamilton è tornato davanti, cercando di fare la differenza.

In realtà Valtteri è piuttosto soddisfatto del lavoro svolto e guarda alle qualifiche con spirito positivo, perché ha tratto ottime indicazioni dal long run nel quale è stato indiscutibilmente il più positivo con un passo insostenibile per tutti, Hamilton compreso.

Come ti sei trovato con il basso carico?

“Mi sono sentito abbastanza bene per tutto il giorno. Sono sicuro che possiamo ancora migliorare. Direi che il problema più grande per me è stata una certa mancanza di stabilità nel retrotreno in alcune curve sul posteriore, ma a parte questo il resto era molto buono. In realtà penso che le prestazioni e i tempi sul giro rispetto agli altri siano leggermente sorprendenti, ma la verità la vedremo domani.”

C’è del margine da tirare fuori dalla W11?

“C'è sempre qualcosa da prendere, certo. Penso che il mio giro secco nel pomeriggio non sia stato eccezionale, quindi anche da parte mia c'è ancora molto da migliorare, ma lo stesso vale anche per le altre squadre”.

A Spa avete dovuto salvaguardare le gomme, sarà la stessa cosa anche a Monza?

“In forma minore. È una pista completamente diversa: è stop and go, non ci sono molte curve ad alta velocità. È importante gestire la trazione per non far slittare le gomme, ma a parte questo la situazione è più gestibile”.

Ci sono stati molti tempi cancellati, quanto saranno difficili le qualifiche?

“I margini sono sempre così sottili qui. Il giro è tanto veloce quanto breve e non ci sono tante curve per fare la differenza. Sarà una bella battaglia, ma mi sento davvero bene, quindi non vedo l'ora di essere in gara per la pole”.