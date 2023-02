F1 | Bottas: "La C43 sembra forte. Possiamo iniziare bene"

I test sono fatti per fare prove, ma anche per nascondersi, bluffare, instillare il dubbio - qualunque tipo di dubbio - a tutti gli avversari. Valtteri Bottas, invece, non ha intenzione di girare attorno alla questione e parla chiaro: Alfa Romeo può iniziare la stagione in maniera convincente.

I tre giorni di prove fatti a Sakhir hanno mostrato una C43 piuttosto solida e, soprattutto, in grado di lottare. Forse non per il vertice del centro gruppo, ma potrebbe già essere una seria candidata alla Top 10 del primo gp della stagione. E se ricordiamo dove si trovava il team in termini prestazionali poco più di un anno fa, è una base di partenza da non sottovalutare.

"Sicuramente siamo in una condizione migliore rispetto al 2022. L'anno scorso i test non sono stati così divertenti. Quindi direi che dopo tre giorni siamo a buon punto", ha esordito l'ex pilota della Mercedes.

"Dove siamo rispetto agli altri è difficile dirlo, sulla base di oggi e degli ultimi giorni, ma essere migliori dell'anno scorso come squadra e anche per me, essere in una posizione migliore rispetto all'anno scorso, credo sia realistico. Mi sembra che abbiamo fatto un passo avanti come squadra in termini di qualità della vettura, abbiamo avuto meno problemi a questo punto. E la macchina si sente meglio rispetto all'anno scorso".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Attenzione. Bottas non tiene conto del miglior tempo ottenuto dal compagno di squadra Guan Yu Zhou nel secondo dei tre giorni di test di Sakhir e nemmeno del terzo firmato da lui a pochi minuti dalla fine del giorno successivo. A farlo esprimere in quei toni è stato il lavoro svolto, le sensazioni che la C43 gli ha dato, le risposte ricevute sui long run.

"A questo punto la macchina è decisamente migliore dell'anno scorso. Quindi penso che siamo ben preparati, per quanto possibile a tre giorni dall'inizio della stagione. E sì, la macchina si sente abbastanza bene. Non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana".

"Non so quanto carburante abbiano visto gli altri e così via. Ma almeno sembra che non siamo indietro rispetto alla griglia di partenza. È una buona cosa da vedere. La cosa più importante è il feeling con la macchina. Sento sicuramente i miglioramenti che abbiamo cercato di fare per quest'anno, e la stabilità delle auto è molto migliore. In questo modo, si può acquisire maggiore fiducia".

Per concludere, Bottas è entrato più nello specifico delle caratteristiche della C43. Un bel passo avanti anche dovuto a una filosofia progettuale diversa da quella della passata stagione. Un mix di idee prese in prestito da Red Bull e Ferrari che, almeno al momento, sembrano aver portato vantaggi.

"È molto meglio dell'anno scorso. Sì. La tendenza sembra essere ancora quella di avere un equilibrio un po' neutro alle alte velocità. A bassa velocità è davvero stabile. C'è ancora un po' di differenza tra le alte e le basse velocità, ma direi che è migliorato almeno del 50% rispetto all'anno scorso. Quindi si aprono diverse possibilità di configurazione", ha concluso il finlandese.