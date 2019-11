Bottas: "Ho un piano segreto per battere Hamilton nel 2020"

Valtteri Bottas ha un "piano" segreto per battere Lewis Hamilton l’anno prossimo. Il finlandese ne ha parlato nella conferenza dei piloti del GP del Brasile, senza voler scendere nei dettagli, ma ha anche spiegato che non proverà a fare una guerra psicologica con il suo compagno di squadra.

Il finlandese, in lotta per il titolo fino al GP degli Stati Uniti, si deve accontentare del secondo posto perché battuto dal sei volte campione del mondo. Valtteri, però, è convinto di aver disputato la migliore sua stagione in F1 e, quindi, conta di battere Lewis il prossimo anno senza ricorrere alle armi usate dal suo predecessore in Mercedes, Nico Rosberg…

“Ad essere sincero, sono già leggermente annoiato dalla domanda perché ogni pilota è diverso nel suo comportamento. Io non sono Nico”.

“Sicuramente sto studiando a come arrivare al mio obiettivo che è vincere il campionato di F1. Ma non basta battere il mio compagno di squadra, ci sono anche tutti gli altri piloti. Ho sempre preferito parlare in pista: devo essere in grado di mantenere la mia performance il più a lungo possibile e allora saarà tanto meglio per me”.

“Se cominciassi a sprecare la mia energia in altro, potrei distogliere la mente dalla guida, che alla fine è ciò che conta davvero. Per disturbare l’altro lato del garage basterà essere veloce nel confronto in pista”.

Valtteri pensa già al 2020…

"Ho un piano per il prossimo anno, ma adesso non sono disposto a condividerlo, quindi lo scoprirete al momento opportuno".

Il finlandese è consapevole del lavoro svolto con i suoi ingegneri per alzare la sua asticella…

"Complessivamente, finora è stato il mio migliore anno in F1, ma non sono ancora arrivato dove spero: devo trovare una maggiore stabilità di prestazione e commettere meno errori: per questo ho lavorato a fondo sulle mie debolezze”.