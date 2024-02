F1 | Bottas e Zhou fiduciosi: “Con la C44 cerchiamo il riscatto”

Il 2024 inizia con una nuova identità per Sauber che, dopo l’addio ad Alfa Romeo, a partire da questa stagione sarà conosciuta come lo “Stake F1 Team”. Per riflettere la collaborazione con il nuovo main sponsor è stata modificata anche la livrea, che ora vede una maggior presenza di verde che si estende dall’ala anteriore fino a quella posteriore.

Ciò che non è cambiato, però, è la coppia di piloti, che sarà composta nuovamente da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou per il terzo anno consecutivo. Entrambi i due portacolori sono infatti arrivati all’alba della rivoluzione regolamentare del 2022 e hanno accompagnato la scuderia nelle ultime due stagioni, vedendo anche i tanti cambiamenti interni con cui si sta preparando all’arrivo di Audi nel 2026.

Il team sta continuando a investire per rafforzare il personale e le strutture a disposizione degli ingegneri, ma prima di guardare troppo avanti ci sono ancora due anni in cui tentare di risalire la classifica dopo il deludente nono posto del 2023. La C43 si è dimostrata molto altalenante in stagione, patendo soprattutto la qualifica. In diverse occasioni, infatti, i piloti sono stati in grado di difendersi bene in gara e sul piano della gestione degli pneumatici, patendo però la posizione arretrata in qualifica, data la difficoltà nell’accendere le gomme. Per il 2024 la speranza è anche quella di risolvere le carenze riscontrate nelle curve veloci, su cui il team ha iniziato a lavorare già l’anno passato con ali riviste e un nuovo fondo.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

La collaborazione con Stake rappresenta anche un cambio di look per il team, ma Valtteri Bottas è fiducioso che queste novità si estendano anche alla vettura, che vede diverse modifiche rispetto alla passata stagione. “L'aspetto è importante, ma è secondario rispetto alle prestazioni, ovviamente. Alla fine, se la macchina è veloce e noi siamo forti come squadra, non conta nient'altro. Questo è ciò che interessa a tutti i membri del team. Naturalmente, al di fuori del garage, c'è molto da progettare e sviluppare sulla nuova identità e voglio cogliere l'occasione per ringraziare i nostri nuovi partner”, ha spiegato il finlandese.

Fissare degli obiettivi è sempre complicato, soprattutto quando non si conoscono i progressi compiuti dai rivali durante l’inverno, ma il target minimo è quello di migliorare il nono posto in classifica costrutti ottenuto nella passata stagione. Negli ultimi mesi i piloti hanno lavorato sodo per comprendere quali fossero i punti deboli della monoposto 2023, come la carenza di grip complessivo e le prestazioni nelle curve ad alta velocità.

“Essendo alla terza stagione insieme a una squadra, gli obiettivi devono essere elevati. Le mie aspettative sono alte, dobbiamo assolutamente fare un buon passo avanti e vedere dei progressi rispetto all'anno scorso, una stagione in cui, in tutta onestà, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dobbiamo rimediare subito, dobbiamo fare meglio”, ha aggiunto Bottas.

“I cambiamenti avvenuti nella squadra mi danno fiducia. Ci sono molte nuove risorse in diversi reparti della squadra, abbiamo un'identità completamente nuova, la nuova vettura ha un aspetto diverso, e non solo in termini di livrea. Tutto questo mi dà la certezza che stiamo percorrendo una strada diversa, che speriamo sia quella giusta. Sappiamo che tutti stanno spingendo, tutti stanno sviluppando, ma sono felice di vedere quello che siamo riusciti a ottenere negli ultimi mesi con la nuova vettura. Direi che sono decisamente più fiducioso in questa stagione rispetto alla scorsa, basandomi solo su ciò che ho visto intorno a me”.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Zhou, al suo terzo anno in Formula 1. Il pilota cinese ha mostrato segnali di crescita nel corso del 2023, ma anche poco costanza, dovuta in parte alle difficoltà della monoposto. Nella seconda metà dell’anno il team non è riuscito a seguire i progressi dei rivali, tanto che sia la Williams che l’AlphaTauri hanno preso il largo in classifica, lasciando la Sauber al nono posto finale, davanti solamente alla Haas. Per questo dietro le quinte si è cercato di dare una nuova impronta tecnica alla monoposto.

“Ci siamo impegnati molto dalla scorsa stagione, soprattutto nella seconda metà dell'anno, dopo la pausa estiva, per assicurarci di capire esattamente dove dovevamo migliorare come squadra e quale sarebbe stato il piano per i ragazzi in fabbrica per l'inverno: ora è il momento di mettere tutto insieme e portare la macchina in pista. Le aspettative sono alte ma, allo stesso tempo, non sapremo a che punto siamo finché non inizieremo a fronteggiarsi con i nostri rivali. Tuttavia, la nuova vettura è stata realizzata con grande impegno e non vedo l'ora di guidarla presto”.

“Guidare una nuova vettura è qualcosa che si attende con ansia ogni anno. Quest'anno, in particolare, si tratta di un'auto in cui Valtteri e io ci siamo impegnati molto, lavorando con il team per individuare la direzione su cui concentrarci. Quando finalmente si scende in pista, tutto il lavoro svolto nella galleria del vento e nella produzione viene ripagato e si vede cosa ha prodotto il lavoro svolto".

"È il giorno più atteso prima della prima gara dell'anno. Non vedo l'ora di guidare a Barcellona venerdì, sono sicuro che sarà una sensazione completamente diversa e spero che sarà una macchina molto forte”, ha aggiunto il pilota cinese, aggiungendo che guiderà per la prima volta la C44 durante un filming day in Spagna nel corso di questa settimana.