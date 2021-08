F1: Bottas e Stroll penalizzati di 5 posizioni in griglia a Spa

Valtteri Bottas e Lance Stroll sono stati i protagonisti in negativo del Gran Premio d'Ungheria, 11esimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1 svolto oggi all'Hungaroring. Il finnico della Mercedes e il canadese dell'Aston Martin hanno commesso lo stesso errore alla prima curva, sbagliando il punto di frenata.

Questo ha innescato una carambola che ha rovinato la gara di Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Lando Norris e Daniel Ricciardo, senza contare che anche loro sono stati costretti al ritiro a causa degli ingenti danni subiti dalle rispettive monoposto.

Valtteri Bottas è arrivato lungo alla staccata di curva 1, tamponando Lando Norris. A quel punto la McLaren del pilota britannico è carambolata contro l'incolpevole Max Verstappen, che ha visto così sfumare un'ottima partenza che lo aveva visto salire al secondo posto. L'olandese è poi riuscito a rientrare in gara e a cogliere un punto dopo 70 giri difficili a causa dei tanti danni subiti dalla sua RB16B.

Lance Stroll, invece, ha letteralmente perso il punto di staccata nella stessa curva, ma pochi istanti dopo Bottas. Il pilota dell'Aston Martin, una volta capito che mai sarebbe riuscito a fare la curva, ha provato a inserire la sua AMR21 all'interno della curva sinistrorsa, centrando in pieno la fiancata della Ferrari numero 16, quella di Charles Leclerc. La Rossa del monegasco è finita contro la McLaren MCL35M di Daniel Ricciardo, mandandola in testacoda.

Le due manovre, molto simili ma di gravità differente per i modi in cui sono scaturite, sono state oggetto di disamina dei commissari di gara dell'Hungaroring ed entrambi sono stati penalizzati con 5 posizioni da scontare in griglia nel prossimo appuntamento stagionale, ovvero il Gran Premio del Belgio che aprirà la seconda parte del Mondiale 2021 una volta terminata la pausa estiva.

Non è tutto, perché a Valtteri Bottas sono stati tolti 2 punti dalla patente (aggiunti ad altri 2 che aveva preso negli ultimi 12 mesi per un totale di 4. Stessa penalità inflitta anche a Lance Stroll, ovvero 2 punti di penalità nella patente che vanno ad aggiungersi ai 4 già accumulati negli ultimi 12 mesi, per un totale che ora ammonta a 6.