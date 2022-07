F1 | Bottas cambia power unit e scatterà dal fondo domenica

Inizia in salita il fine settimana austriaco di Valtteri Bottas. Il pilota dell’Alfa Romeo Sauber dovrà prendere il via dal fondo della griglia domenica a causa della sostituzione di numerosi elementi sulla sua power unit.

Sulla monoposto del due volte vincitore del GP d’Austria sono stati montati un nuovo motore, un nuovo turbocompressore, una nuova MGU-H, una nuova MGU-K ed una nuova centralina prima del via delle FP1.

Per ognuno di questi elementi Bottas ha superato il limite stagionale stabilito dalla FIA e quindi è scattata in automatico la penalità che si applicherà direttamente domenica. Valtteri, infatti, prederà il via della Sprint Race di domani dalla posizione in griglia che conquisterà al termine delle qualifiche odierne.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, camminano in pista con i membri della loro squadra Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lo stesso procedimento era stato applicato sempre con Bottas lo scorso anno a Monza dopo che Bottas aveva ottenuto il successo nella Sprint Race.

Per Bottas, che al momento occupa l’ottavo posto in classifica con 46 punti, è un nuovo colpo duro dopo il ritiro accusato lo scorso weekend a Silverstone a causa di problemi al cambio.

Nel corso della conferenza stampa del giovedì il pilota finlandese ha parlato dei guai di affidabilità che ha accusato l’Alfa Romeo Sauber in questa stagione.

“Non si tratta sempre di un unico problema, ma di cose diverse che continuano a verificarsi e che ci impediscono di andare a punti”.

Oltre a Bottas anche Lando Norris ha sostituito motore, turbocompressore, MGU-H e MGU-K sulla sua McLaren, ma non dovrà scontare alcuna penalità in quanto non ha superato il limite stagionale. Tuttavia Norris nelle battute iniziali delle FP1 ha dovuto subito fermare la sua vettura per un problema tecnico che ha determinato una breve interruzione con bandiera rossa.