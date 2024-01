F1 | Bottas: "Audi sceglierà presto i piloti, è la mia priorità"

Dopo la fine della conclusione della storia con Mercedes, durata dal 2017 al 2021, Valtteri Bottas ha scelto di cambiare completamente percorso, passando in Sauber per il 2022. Una scelta che, soprattutto inizialmente, si era rivelata corretta, dato che l'alternativa era una Williams ancora in difficoltà, mentre la scuderia svizzera era riuscita a progettare una vettura molto leggera che aveva garantito un vantaggio competitivo su altre monoposto di centro gruppo.

Tuttavia, la mancanza di budget per la produzione dei pezzi e alcune scelte progettuali che si sono rivelate sbagliate hanno inficiato negativamente sulle prestazioni del team, che nel 2023 è scivolato al nono posto della classifica costruttori, alle spalle anche della scuderia di Grove. Per questo gli ingegneri della Sauber hanno scelto di rivedere il concept durante la sosta invernale, con la speranza che la nuova strada tecnica possa colmare alcuni dei punti deboli delle ultime due auto, come le performance nelle curve veloci e la mancanza di carico aerodinamico complessivo.

Una sfida a cui prenderà parte anche Bottas, dato che Sauber ha deciso di attivare la clausola di estensione di un anno presente nel contratto che Bottas aveva firmato per il 2022. Parlando con Motorsport.com, Bottas ha spiegato di essere già concentrato sul futuro e sulla possibilità di arrivare a un altro accordo con Sauber per il 2025, il che potrebbe garantirgli anche un sedile in quello che sarà il futuro team Audi a partire dal 2026.

Dietro le quinte Sauber e Audi stanno già lavorando con degli investimenti mirati per rafforzare le strutture, con il tema piloti che verrà discusso nei prossimi mesi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"La Formula 1 è la cosa più importante per me. Ho ancora voglia di tornare sul podio, prima o poi. Il progetto Audi potrebbe essere la prossima opportunità", ha spiegato il finlandese, che non sale sul podio dal Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2021, quando riuscì a battere in volata Esteban Ocon.

Bottas ha aggiunto che finora non ha avuto colloqui formali con la dirigenza Audi per assicurarsi un sedile per il 2026, ma le discussioni saranno la sua priorità accanto al lavoro in pista nella prima parte del 2024: "Da quanto ho capito, prenderanno le decisioni per gli anni a venire all'inizio di quest'anno. Quindi non ancora [non sono iniziati ancora i colloqui]. Avrò queste discussioni nel primo trimestre di quest'anno".

Se le trattative con Audi non dovessero andare in porto come spera, Bottas, che compirà 37 anni nel 2026, ha dichiarato che cercherà di rimanere in F1 aprendo delle discussioni con altri team. Alla fine di questa stagione, infatti, scadranno molti contratti di squadre di centro e fondo classifica, come Alpine, Haas e Williams, con Esteban Ocon e Nico Hulkenberg proprio nel mirino di Audi per il futuro. "Lo farei, naturalmente [guardarsi attorno se Audi non rinnovasse il contratto]. Sono molto onesto", ha raccontato Bottas.

Tuttavia, rimanere a Hinwil in tempo per l'acquisizione completa da parte di Audi è attualmente la sua "preferenza numero uno", perché garantirebbe un progetto di più ampio respiro in un team ufficiale. "Essere parte di Audi sarebbe la mia priorità e preferenza numero uno. Ma se per qualche motivo non fosse così, allora parlerei assolutamente con [altri team]. Voglio essere presente perché sento di avere ancora delle cose da fare in questo sport".