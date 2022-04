F1 | Bottas: "L'Alfa Romeo è meglio di quanto pensassi"

Chiusa l'avventura in Mercedes, il finnico è passato alla squadra svizzera della Sauber e in Bahrain si è qualificato sesto, concludendo alla stessa posizione il GP, mentre in Arabia Saudita lo scorso fine settimana si è qualificato ottavo ed era in lotta con Esteban Ocon per la sesta piazza quando si è ritirato per un problema di temperatura del motore.

Nella prima gara il finlandese era partito accanto all'ex compagno di squadra Lewis Hamilton, nella seconda è scattato otto posti davanti al sette volte campione del mondo, e solo 0"079 dietro a Russell.

"Penso che questo sia stato il miglior scenario che potessi mai immaginare per la nostra prima stagione insieme - ha detto Bottas quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se la squadra ha superato le aspettative - Sì, sicuramente sono felice della decisione che ho preso e della situazione generale".

"Se potremo continuare a migliorare la macchina non c'è dubbio che dovremmo essere ancora in grado in futuro di lottare sempre per la Q3 e i primi 10 posti, quindi è bello".

Bottas ha detto che la squadra può puntare a combattere contro la Mercedes e inseguire Red Bull e Ferrari nella lotta per il terzo miglior team sulla griglia.

"Penso che questo debba essere l'obiettivo ora, pare che siamo più o meno nella stessa posizione del Bahrain, anche se pensavo che a Jeddah sarebbe stato più difficile. Credo che puntare ad essere il migliore degli altri sia una buona motivazione e un ottimo obiettivo. Speriamo di poter lottare per la quinta posizione in gara. Sarebbe un grande passo per noi".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Riguardo il problema, i meccanici hanno pulito i condotti del radiatore, ma non c'è stato nulla da fare e quindi è sopraggiunto il ritiro.

"La temperatura del motore ha iniziato a salire, prima un po', ma poi rapidamente, e niente poteva fermarla. Quindi forse è stata una perdita o qualcosa del genere. Alla fine abbiamo dovuto ritirare la macchina per non distruggere il motore".

"Penso che stessimo facendo una buona gara fino ad allora. Stavo lottando con Fernando Alonso, ma anche lui si è ritirato alla fine; ero in lizza per il sesto posto. La macchina si sentiva bene, il ritmo era buono. E se non altro forse abbiamo avuto un po' di vantaggio nei confronti di Alpine. Quindi non male".

Il team principal, Frédéric Vasseur, ha ammesso che è stato frustrante che un bel fine settimana sia finito con un ritiro per Valtteri.

"Abbiamo avuto un problema con la temperatura della macchina, da un giro all'altro", ha detto il francese a Motorsport.com.

"Gli abbiamo chiesto di fermarsi ai box a un certo punto, abbiamo cambiato le gomme e pulito i condotti dell'aria. Ma dopo un giro è successo di nuovo, quindi abbiamo fermato la vettura per evitare di danneggiare il motore".

"Stiamo ancora indagando su quello che è successo. È un vero peccato, perché il ritmo c'era e Valtteri stava andando bene, è stato prudente, non ha preso alcun rischio ed era abbastanza a suo agio".

Nonostante la delusione Vasseur ha evidenziato come il 2022 sia totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione, quando l'Alfa Romeo era sempre in fondo della griglia.

"Eravamo a meno di un decimo dalla Top5 in qualifica, il che è piuttosto incoraggiante per la squadra, perché dopo il Bahrain su una pista diversa abbiamo dimostrato che il ritmo c'era e che possiamo dire la nostra su ogni singola pista; questo è buono per noi. Ma è un peccato non segnare punti in questa situazione".

"Sicuramente siamo un po' delusi perché ce ne andiamo con uno zero, ma d'altra parte un anno fa eravamo fuori già in Q1. Ma ora è un mondo diverso".