Bottas: "Adoro ancora guidare una monoposto di F1"

L’arrivo della stagione estiva per Valtteri Bottas comporta anche il dover rispondere alle domande in merito al suo futuro. È così dal 2017, anno in cui iniziò la sua avventura in Mercedes, ma quest’anno le cose sembrano essere più complicate, sia a causa del suo rendimento (inferiore alle aspettative) che dalla presenza di una figura molto definita pronta a prendere il suo posto, ovvero George Russell.

E considerando il quadro generale del mercato piloti, ad essere a rischio non sembra essere solo la sua permanenza in Mercedes, ma anche quella in Formula 1.

Valtteri però ha maturato molta esperienza nel rispondere a queste domande...

“So che non posso fare nulla contro le indiscrezioni che girano – ha commentato – ogni stagione è la stessa cosa, così come sono sempre uguali le domande che mi vengono poste, credo faccia parte di questo sport. Ma da parte mia è troppo presto per rispondere, non abbiamo ancora discusso del contratto con la Mercedes, prima o poi arriverà anche questo momento”.

Un momento che non sembra avere una cadenza previsa.

“Ogni anno è diverso – ha chiarito Bottas – dipende da come sta andando la stagione, sia da parte mia che della squadra, dipende dalla situazione generale del team, se stanno valutando o meno altre opzioni, non c’è mai stata una regola bene precisa, ma negli anni ho imparato a non pensarci troppo, voglio essere concentrato solo sulle prossime tre gare. Il mio obiettivo ora è affrontare al meglio questa ‘tripletta’ di gare che inizierà domani, e non ho altro da aggiungere”.

In realtà poco dopo Bottas è tornato sull’argomento:

“Con Toto parliamo spesso, è sempre stato così, ma ne lui né altre persone mi hanno parlato di futuro, sono speculazioni, e da parte mia adoro ancora guidare una monoposto di Formula 1”.

“Se ripenso agli ultimi quattro anni vissuti in questa squadra – ha proseguito Valtteri chiarendo se il 2021 è diverso rispetto alle stagioni precedenti - ci sono stati alti e bassi. Nel complesso mi sono sentito a mio agio, questa è una squadra che ovviamente chiede molto, come previsto, e io chiedo molto dalla squadra, e tutto ciò che vogliamo fare è vincere, in ogni singola gara".

"L’inizio di questa stagione per tanti motivi non è stato l’ideale per noi, ma sia nella vita che nello sport ci sono alti e bassi, e sono convinto che dopo un periodo non semplice ci aspettano bei momenti, siamo solo al settimo di ventitré weekend di gara, c’è ancora una lunga strada da percorrere”.