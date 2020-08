Bottas a Imola per scoprire il GP dell'Emilia Romagna

Valtteri Bottas aveva ieri è stato a Imolaper scoprire il tracciato dell'Enzo e Dino Ferrari dove il 1 novembre si correrà il GP dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il finlandese aveva 17 anni quando nel 2006 si disputava l'ultimo GP in riva al Santerno e quindi non conosce l'impianto italiano che ha avuto modo di conoscere domenica.

Il pilota Mercedes si è presentato ai cancelli con una nuova A 45 AMG 4MATIC+ da 421 cavalli che ha poi usato per prendere dimestichezza sui saliscendi della pista per scoprire i segreti di un tracciato che torna ad ospitare la F1 dopo 14 anni.

“Questo circuito è parte della storia della Formula 1, ed è stata una grande emozione ritrovarmi a percorrere quelle stesse traiettorie su cui vedevo sfrecciare i miei miti di quando ero giovanissimo - ha dichiarato Valtteri Bottas a- Avevo già iniziato a studiare la pista con il simulatore, ma dal vivo è tutta un’altra cosa, e per questo voglio ringraziare il Presidente Uberto Selvatico Estense e tutto lo staff dell’Autodromo della magnifica accoglienza in questo meraviglioso impianto, dove non vedo l’ora di correre.”

“Davvero non ci aspettavamo questa sorpresa -ha dichiarato Uberto Selvatico Estense, Presidente di Formula Imola - Ci ha fatto davvero molto piacere la visita di Valtteri, che ha in qualche modo segnato il ritorno della Formula 1 su questo storico tracciato, che è nel cuore e nelle memorie degli appassionati e che oggi ci prepariamo a far rivivere con il ritorno del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola”.