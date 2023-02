F1 | Bomba Imparato: "Alfa futuro nei Prototipi o ancora nei GP!"

Per Alfa Romeo e il Sauber F1 Team la stagione 2023 sarà l’ultima di una partnership annunciata il 29 novembre del 2017, alla presenza del presidente Sergio Marchionne e dell’esordiente (in Formula 1) Charles Leclerc.

Una stagione che scatterà la prossima settimana, prima con la presentazione della monoposto 2023 il 7 febbraio e subito dopo con un filming day a Barcellona. Ma, come sempre accade in questi casi, insieme al ‘last dance’ scattano anche i bilanci, e al di là dei riscontri che arriveranno dalla stagione che si appresta ad iniziare, per Alfa Romeo sono tutti molto positivi.

Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE art car Photo by: Alfa Romeo

A chiarirlo è Jean-Philippe Imparato, CEO del ‘Biscione’ nonché grande appassionato di motorsport.

“Nel rapporto spesa/profitto abbiamo avuto un ritorno venti volte superiore all’investimento fatto – spiega Imparato – la presenza in Formula 1 ha dato una grande spinta al brand Alfa Romeo in tutto il mondo. I più avere Guanyu Zhou che partecipa al lancio della Tonale in Cina, o Valtteri Bottas che resta tre ore nel museo di Arese e che fa di tutto per acquistare la nuova GTA, è un grande valore aggiunto. Buon per Valtteri, comunque, io sono ancora in lista d’attesa per la GTA…”.

“Abbiamo una squadra che la scorsa stagione ha conquistato il sesto posto nel mondiale Costruttori – prosegue Imparato - ricordo che un anno fa di questi tempi c’erano diversi commenti e tanti dubbi in merito alla decisione di prendere in squadra Guanyu Zhou, oggi possiamo dire che ha dato il suo importante contributo per il risultato raggiunto nel 2022".

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

"Ora, come tutti sanno, Frederic Vasseur è passato in Ferrari, ma abbiamo preso con noi una figura di grande spessore come Andreas Seidl garantendo la continuità con Alessandro Alunni Bravi. Lo spirito di squadra c’è, ci sentiamo tutti due volte al giorno”.

Il soggetto è il presente, ma la curiosità si sposta subito sui piani futuri. Cosa farà l’Alfa Romeo a partire dalla prossima stagione? Nulla è ancora stato deciso, ma l’impressione è quella di un ritorno dell’iconico marchio italiano nel mondo Endurance.

“Ne parleremo a giugno – chiarisce Imparato - prenderemo le decisioni in merito ai piani futuri alla fine di maggio e li comunicheremo poco dopo. Diciamo che l’annuncio potrà essere in due sedi, o a Le Mans Classic di fine giugno, manifestazione nell’ambito della quale stiamo anche organizzando qualcosa di particolare, o al Gran Premio di Silverstone il 9 luglio”.

Alfa Romeo 33TT12: spaccato tecnico del 1973 Photo by: Giorgio Piola

Le due sedi non sono casuali, nel primo caso sarà annunciato un programma Endurance (le voci indicano un progetto LMh) nel secondo l’accordo con una squadra F1.

Qualche piccolo segnale in merito arriva dallo stesso Imparato, stuzzicato in merito ad una possibile uscita dallo scenario Formula 1:

“Sono innamorato del motorsport, e riconosco la Formula 1 come l’eccellenza. Ma sono innamorato anche della storia dell’Alfa Romeo, un cammino durante il quale sono state scritte pagine importanti sia Formula 1 che nel mondo Sport Prototipi. Dobbiamo scegliere tra le varie opzioni che abbiamo sul tavolo, vogliamo restare nel motorsport perché è nel nostro Dna, ma non possiamo mettere da parte l’aspetto finanziario ed anche per questo non abbiamo deciso nulla al momento. Poi c’è anche un altro aspetto, vogliamo essere più coinvolti sull’operatività e sul fronte tecnologico”.

La conclusione dell’accordo tra Alfa Romeo e Sauber coincide con l’ingresso progressivo dell’Audi nel pacchetto azionario della squadra svizzera. Un’operazione, quella della Casa tedesca, molto lontana dalla visione di Alfa Romeo.

“Non possiamo pensare ad investimenti, come hanno fatto altri in questo momento – ha sottolineato Imparato - il livello medio di investimento per comprare e sviluppare una squadra di Formula 1 è totalmente scollegato dalla nostra visione. Parliamo di cifre che possono consentirci di investire nella nuova generazione di Stelvio e Giulia, sognare una nuova Duetto o un’Alfetta, Ma vogliamo comunque essere nel motorsport, ci sono varie possibilità e decideremo presto”.

Il tutto, con un occhio attento al budget, elemento cruciale nelle scelte di Arese...

“Se non fai utili non si puoi pensare di investire nel motorsport – ha concluso Imparato – posso confermare che abbiamo ottenuto dei buoni risultati nel 2022, siamo in crescita, la Tonale ci garantisce un portafoglio di ordini sei volte maggiore rispetto a dodici mesi fa, di fatto ci raddoppia l’attività mensile".

"In più è stato varato il piano prodotto di Alfa Romeo fino al 2030, con un lancio di un modello nuovo ogni anno. Abbiamo imboccato la strada delle zero emissioni e varato investimenti nel ramo software, un passo obbligatorio per garantire un futuro al marchio. Ma vogliamo restare nel motorsport, e tra pochi mesi conoscerete la nostra decisione”.