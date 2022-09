F1 | Binotto spinge per rivedere le penalità sui cambi di motore

Nove piloti hanno pagato delle penalità nel GP d’Italia per la sostituzione del motore. Ci sono volute delle ore da parte della FIA per emettere una griglia di partenza, perché le regole non sono scritte in modo sufficientemente chiaro, per cui non sono mancate diverse interpretazioni dello stesso testo.

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha preso la palla al balzo per proporre che la FIA prenda in considerazione l'idea di aumentare l'allocazione delle power unit per stagione dopo che quasi metà della griglia ha subito una penalità nello scorso fine settimana nel “tempio della velocità”.

Ferrari F1-75, dettaglio del motore 066/7 Photo by: Giorgio Piola

La norma in vigore autorizza l’uso di tre motori a campionato per pilota senza che scattino delle penalità nella griglia dello schieramento, ma è palese che a 6 gare dalla conclusione del mondiale su 22 gare in calendario ci sono solo sei piloti su venti che non hanno dovuto pagare delle retrocessioni nella griglia di partenza. Si tratta di sei vetture su otto spinte da motori Mercedes, mentre tutti gli altri hanno già dovuto fare i conti con le penalizzazioni.

Non a caso Toto Wolff si è fatto paladino nel difendere l’attuale allocazione dei motori, sostenendo che un allargamento delle maglie potrebbe portare alla delibera di propulsori più spinti alla ricerca delle prestazioni, più che dell’affidabilità.

Binotto è intervenuto sia sul tema delle regole scritte male che sulla possibilità di rivedere per il prossimo anno l’aumento dei motori in dotazione per evitare troppe penalizzazioni.

"Il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per pubblicare la griglia di Monza è che ci sono state sicuramente interpretazioni diverse delle norme perché il regolamento non è abbastanza chiaro”.

“È un qualcosa che dobbiamo affrontare per il futuro: penso che ci sia da discutere non solo il modo in cui si definisce la griglia in base alle penalità, ma sia necessario anche rivedere la portata dei provvedimenti”.

“Per un tifoso non è bello vedere una monoposto in pole position che non può scattare davanti a tutti perché ha subito delle penalità in griglia. I fatti indicano che le tre PU a disposizione per pilota sono troppo poche in questa fase della stagione, per cui bisogna valutare un aumento per i prossimi anni”.

La coda del gruppo al via del GP d'Italia con molti piloti penalizzati per il cambio del motore Photo by: Alessio Morgese

Il Gran Premio del Belgio ha visto Max Verstappen segnare la pole position nelle qualifiche del sabato con la Red Bull RB18, per poi scendere al 14esimo posto in griglia dopo l'applicazione delle penalità.

A Monza, dove nove piloti hanno subito una retrocessione nello schieramento di partenza a causa delle sostituzioni del propulsore, la FIA è andata in crisi nella definizione della griglia: nel Circus si chiede una semplificazione per evitare la confusione italiana.

I piloti scontano una penalità di 10 posizioni in griglia quando adottano il quarto motore stagionale, mentre per ciascun elemento in più scattano altre cinque posizioni sullo schieramento. Le squadre hanno sfruttato le piste di Spa e Monza per dotarsi di unità fresche perché si tratta di tracciati dove era possibile sorpassare, mentre a Singapore, per esempio, sarà quasi impossibile…

Vista la difficoltà di sorpasso in molti dei prossimi circuiti, la maggior parte ha visto Spa e Monza come l'occasione migliore per aggiungere elementi al proprio pool stagionale nella speranza di arrivare al termine della stagione senza ulteriori penalità.