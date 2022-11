F1 | Binotto: "Sorpreso da squadre che sviluppano fino alla fine"

La Mercedes ha centrato una perentoria doppietta nel GP di San Paolo con George Russell e Lewis Hamilton. La squadra di Brackley ha potuto beneficiare di due aspetti: la direttiva tecnica TD39 con cui la FIA ha posto una questione di sicurezza, imponendo dal GP del Belgio un algoritmo utile a controllare i saltellamenti in rettilineo che ha obbligato Ferrari e Red Bull ad alzare l’altezza minima da terra perdendo quel carico che la W13 non riusciva a produrre perché costretta a stare più sollevata da terra per il porpoising.

Il secondo fattore del rilancio Mercedes è stato il pacchetto di aggiornamenti introdotto ad Austin e poi corretto in Messico: la freccia d’argento è stata portata più vicina al peso minimo, traendo un importante vantaggio che è andato oltre ai miglioramenti aerodinamici.

La Ferrari ha congelato lo sviluppo della F1-75 a Singapore non avendo più risorse economiche da investire sul progetto. Abbiamo chiesto a Mattia Binotto come sia possibile che una macchina che a inizio stagione prendeva un secondo al giro dalla rossa abbia potuto colmare il gap, portando in pista delle novità tecniche fino alla fine…

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: FIA Pool

“Non so quanto possa d’aiuto per capire. Ricordo che eravamo a Imola quando dicevo che eravamo preoccupati per il budget cap e per il modo in cui sarebbe stato controllato, perché quello finanziario è un regolamento tutto nuovo che ha ancora bisogno di qualche aggiustamento. Poi è chiaro che sono sorpreso pure io nel vedere squadre che riescono a sviluppare per tutta la stagione…”.

E quindi?

“Ci si può solo affidare alla FIA e ai loro ispettori perché controllino seriamente i conti di ognuno di noi. Detto questo i risultati sul 2022 li avremo l’anno prossimo. Non si può attendere ottobre 2023: è stato così quest’anno, ma spero che la FIA aumenti gli ispettori, perché non si può aspettare ottobre per avere delle risposte. E questo lo dico per lo Sport: sarebbe un peccato se qualche squadra avesse superato il tetto di spesa. E vedere che altri team stanno sviluppando così tanto nella stagione qualche dubbio può venire”.