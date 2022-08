F1 | Binotto: "Red Bull mi preoccupa per le prestazioni generali"

Le prestazioni della Red Bull viste a Spa-Francorchamps hanno lanciato un campanello d'allarme piuttosto corposo in casa Ferrari. Le RB18 hanno letteralmente dominato il Gran Premio del Belgio, con Max Verstappen che è riuscito a vincere la gara pur partendo in 14esima posizione, mentre Sergio Perez non ha avuto troppe difficoltà a regolare Carlos Sainz Jr. sulla lunga distanza.

Una prova di forza che ha sorpreso non poco. Certo, sulla carta Spa-Francorchamps era pista perfetta per esaltare le caratteristiche delle RB18. Una monoposto nata per sfruttare perfettamente l'efficienza aerodinamica, il DRS, senza essere penalizzata dal drag - resistenza all'avanzamento - che invece ha rallentato altre monoposto sino a ora.

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, al termine del Gran Premio del Belgio ha però affermato di non temere questo punto di forza delle monoposto rivali in vista del Gran Premio d'Italia che si terrà tra due settimane a Monza, casa della Ferrari.

"Penso che in vista di Monza non sia una preoccupazione, perché avevamo anche un'ala più scarica da utilizzare qui a Spa, ma non l'abbiamo usata perché riteniamo che non fosse la scelta giusta".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75n Photo by: Erik Junius

"Considerando il degrado degli pneumatici e le temperature elevate di oggi, ciò che mi preoccupa di più è vedere che sono stati in grado di utilizzare una deportanza inferiore, pur mantenendo un'ottima velocità nel settore centrale, dove è necessaria la deportanza. Quindi credo che abbiano ottenuto entrambe le cose, e questo è un ritorno all'efficienza".

Binotto confida nell'utilizzo di un tipo di alettone posteriore differente da quello scelto per Spa-Francorchamps, ma non ha nemmeno nascosto la preoccupazione per le prestazioni generali delle RB18.

"Le Red Bull hanno un basso drag, una bassa resistenza aerodinamica, un'alta deportanza e un'ottima deportanza sulla vettura. Per Monza, quindi, utilizzeremo sicuramente un tipo di ala diverso, con una minore resistenza aerodinamica, per cui la velocità in sé non sarà un problema".

"Ma ancora una volta, per le prossime gare, credo che siano più le prestazioni complessive della Red Bull mostrate oggi a preoccupare", ha concluso il manager reggiano.