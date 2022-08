F1 | Binotto: "Red Bull con un telaio alleggerito? Sarei sorpreso"

Nel corso delle ultime settimane la Red Bull ha fatto i crash test per un nuovo telaio alleggerito delle RB18 che, però, non è stato fatto esordire al Gran Premio del Belgio.

Il team ha deciso di far debuttare il nuovo telaio al Gran Premio di Singapore, dunque nel trittico Belgio-Olanda-Italia non verrà utilizzato. La notizia legata alla novità Red Bull è circolata nel paddock e i rivali del team in testa al Mondiale Costruttori hanno saputo cosa Red Bull porterà tra qualche settimana.

Al termine del Gran Premio del Belgio il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha espresso un suo parere riguardo al telaio alleggerito che presto Red Bull farà esordire.

"Non posso sapere cosa stanno facendo, se hanno un telaio più leggero o meno. In generale, il limite di budget è sempre una preoccupazione", ha ammesso il manager reggiano.

Da sempre Binotto ha sottolineato il problema di mettere sotto controllo le spese dei team con scrupolo da parte della FIA. Sforare il Budget Cap potrebbe anche conferire vantaggi considerevoli qualora dei team decidessero di farlo pur contravvenendo le regole. Una questione di equità sportiva.

"Penso che ne abbiamo già parlato nel corso della stagione, perché ora abbiamo i regolamenti tecnici, sportivi e anche finanziari, che possono fare la differenza tra i team nel modo in cui li interpretano e li eseguono, e sappiamo che abbiamo bisogno di una FIA molto forte per avere un'attenzione adeguata, altrimenti i regolamenti stessi non saranno giusti ed equi".

Secondo Mattia la Ferrari non sarebbe in grado di introdurre un telaio alleggerito o di apportare modifiche alla pianificazione fatta a inizio stagione proprio per motivi legati al budget cap. Per questo il punto interrogativo sul telaio Red Bull diventa sempre più ingombrante.

"Ora non posso giudicare la Red Bull per la leggerezza di un telaio. Come Ferrari, non saremo mai in grado di introdurre un telaio leggero o una strategia diversa nel corso di una stagione, semplicemente per motivi di budget, e sarei molto sorpreso se altri team fossero in grado di farlo".

"Le ragioni sono ancora una volta da ricercare nel regolamento stesso: è abbastanza giusto, è abbastanza equo, è meno efficiente il controllo? È un grande punto interrogativo. Come abbiamo detto, al momento si tratta di un regolamento molto verde, il numero di persone che lo controllano all'interno della FIA è molto basso, quindi deve migliorare per il futuro, perché sarebbe davvero brutto se un campionato fosse in qualche modo dettato da un regolamento finanziario e non tecnico e sportivo", ha concluso Binotto.