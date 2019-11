Binotto: "Reclamo? Facciano, siamo orgogliosi del nostro motore"

La richiesta di chiarimento alla FIA l’ha scritta la Red Bull-Honda, ma Nikolas Tombazis, responsabile tecnico monoposto della Federazione Internazionale non ha ancora risposto. Non che l’ingegnere greco non voglia esprimere il suo parere, ma diciamo che i suoi tempi sono piuttosto lunghi rispetto a quelli che Charlie Whiting aveva abituato il paddock della F1.

E così è montata una lamentela strisciante che in Messico avrebbe potuto portare a un reclamo ufficiale della Mercedes, con Toto Wolff che alla fine ha preferito lasciare perdere dopo che si era sapientemente sparsa la voce nel Circus.

Insomma, se la Mercedes ha dominato per cinque anni con una superiorità tecnica schiacciante era perché erano bravi, ma se comincia a vincere la Ferrari è perché c’è qualcosa di irregolare.

Mattia Binotto, team principal del Cavallino, ci tiene a sottolineare con Motorsport.com, che la legalità della power unit non è in discussione e anzi il suo team è "orgoglioso" del suo vantaggio tecnico.

In rettilineo le SF90 sono capaci di raggiungere velocità massime nettamente superiori, rivelando una supremazia del motore EVO 3 che ha fatto innervosire gli avversari. Nella Scuderia sono tranquilli e accoglierebbero con favore l’eventuale reclamo in modo da chiarire la loro posizione di legalità.

“In primo luogo ci tengo a dire che tutti i team di F1 stanno lavorando molto duramente per ottenere vantaggi competitivi. E noi ci siamo impegnati per migliorare la nostra power unit che era certo la migliore quando sono entrate in vigore nel 2014 le normative sull’ibrido”.

“Se siamo davanti adesso, dovremmo semplicemente esserne orgogliosi. Voglio essere chiaro: in qualche modo è un peccato leggere ciò che ho letto su internet o sui giornali. Altri concorrenti hanno avuto un vantaggio in passato e nessuno gli ha dato la colpa per questo”.

Binotto sostiene che la Ferrari è "così rilassata che la questione del reclamo non ci interessa" anche se sarebbe meglio se la FIA rispondesse e respingesse i dubbi per quanto sia più "…un problema per gli altri che nostro".

"La FIA vede i dati di telemetria di tutti e può osservare la conformità delle power unit ai regolamenti e fa continue verifiche a ogni singola gara. Non ho segnalazioni di proteste o lamentele da parte della FIA”.

Mattia ammette che la Ferrari “…ha un vantaggio nel motore, forse non grande come la gente può credere, ma è il frutto solo di un duro lavoro e per questo ne siamo molto orgogliosi".

Binotto spiega che la superiorità della Rossa sui rettilinei (in alcuni dritti ha accumulato un vantaggio che è arrivato fino a otto decimi!) non è data solo dal motore ma da un progetto aerodinamico finalizzato alla massima efficienza che determina una minore resistenza all’avanzamento.

"Non siamo quelli che hanno il maggior carico aerodinamico. Questo spiega perché non siamo così veloci i curva. Ma se hai un carico aerodinamico minore hai anche meno resistenza. E questo è l’ovvio. Penso che la combinazione di meno carico aerodinamico e meno resistenza ci dia un vantaggio sui rettilinei, oltre a un certo vantaggio che deriva dal motore".

Dopo la sosta estiva la Ferrari ha trovato il giusto equilibrio per sfidare la Mercedes conquistando le ultime sei pole position, mentre nella prima parte della stagione ha faticato a trovare il giusto bilanciamento, faticando a mandare in temperatura le gomme anteriori.

"Abbiamo fatto dei progressi tanto sul motore quanto sull'auto perché dall'inizio della stagione abbiamo incrementato molto il carico aerodinamico sulla monoposto tanto che oggi siamo più vicini a i nostri concorrenti”.

“La nostra supremazia sui rettilinei non piace, ma noi non incolpiamo gli altri per essere così veloci in curva. Lo sono perché hanno un trucco? Non credo proprio come non l’abbiamo in rettilineo”.

"Quindi la differenza la fa solo il modo in cui si gestisce il progetto e lo sviluppo della monoposto”.