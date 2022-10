F1 | Binotto: "Penalità Red Bull? Non congrua all'infrazione"

All'Hermanos Rodriguez, sede del Gran Premio di Città del Messico di Formula 1, la Ferrari è andata incontro alla peggior qualifica della stagione con il quinto posto di Carlos Sainz Jr. e il settimo di Charles Leclerc.

Sainz ha sbagliato il giro decisivo in Q3, non riuscendo a mettere assieme i tre settori. Se vi fosse riuscito, sarebbe certamente partito molto più avanti. Addirittura, probabilmente, dalla prima fila accanto all'imprendibile Max Verstappen.

Più difficile la giornata di Leclerc, che ha combattuto con un posteriore molto impreciso della sua vettura e una risposta del motore nervosa, non adeguata alle sue esigenze di guida che lo hanno frenato e costretto a partire dalla quarta fila.

Al termine delle qualifiche, il team principal della Ferrari Mattia Binotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto sulla pista americana, ma anche dare un proprio parere su quella che è stata la penalità comminata dalla FIA alla Red Bull Racing per aver sforato di 1,8 milioni di sterline il Budget Cap della passata stagione.

Binotto, sapete già cos'è successo sulla macchina di Leclerc?

"Non abbiamo ancora avuto i dati della macchina di Leclerc, ma di certo si è rotto il DRS nella parte finale del suo ultimo tentativo. Il Messico è una pista difficile, aria rarefatta, poco grip; poi il motore, la power unit, si perde efficienza del turbo, si hanno pompaggi, è tutto più critico. Si sa. Ma questa è una costante, una caratteristica di questa pista".

Vi aspettavate una qualifica così serrata?

"Che sarebbe stata una qualifica serrata lo avevamo già visto in Q1. Se guardiamo i migliori settori fatti da Carlos e li mettiamo assieme, penso venga fuori una prima fila. Però la difficoltà sta proprio nel mettere tutto assieme. I nostri due piloti in Q2 hanno fatto fatica. poteva capitare ad altri ed è capitato a noi, ma c'era un buon potenziale in qualifica oggi e lo avremo per fare una buona gara domani. La qualifica è stata serrata e spettacolare, noi dobbiamo voltare pagina e pensare a domani".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vi aspettate una gara complessa o con l'assetto che avete scelto si potrà risalire grazie alla gestione delle gomme?

"Penso che la gara sarà meno complicata. Si gira con più benzina, si va più lenti in curva, c'è più benzina, ci sono proprio dinamiche differenti. Oggi si era sul filo del rasoio. Penso che la gara di domani possa essere molto bella da vedere, serrata".

Siete convinti della scelta fatta riguardo l'assetto carico?

"Noi pensiamo che la configurazione più carica sia la migliore su questa pista, sia per portare in temperatura le gomme che per gestirne il degrado in gara. Le velocità di Mercedes sono identiche alle nostre, penso che abbiamo fatto la scelta giusta di filosofia d'assetto, poi la gara è domani e vedremo come andrà a finire".

Questa settimana è arrivata la sentenza sul Budget Cap 2021. E' contento del risultato?

"Sul tempa del Budget Cap se ne parla da tanto tempo. C'erano preoccupazioni da mesi. Io già a inizio anno avevo sottolineato il problema di tenere a bada i conti, perché il campionato si sarebbe giocato anche sulle spese e sul tetto del budget cap e così è stato. Alla fine la sentenza emessa dalla FIA ci ha dato ragione. Quindi nel 2021. Red Bull è stato l'unico ad andare oltre e 2 milioni fanno la differenza, sono un paio di decimi al giro e probabilmente ha modificato le sorti del Mondiale scorso. La penalità data, indipendentemente dalla parte economica, è importante la riduzione delle ore in galleria del vento. La sanzione data non compensa il vantaggio che ha avuto Red Bull. Per noi la penalità non è congrua, lo svantaggio è veramente trascurabile".

Dato questo precedente, la Ferrari pensa di poter sforare il Budget Cap per ricercare maggiori prestazioni in futuro?

"Spero vivamente che altri non seguano l'esempio di Red Bull. Noi rimarremo legali e spero che anche gli altri team facciano come noi, perché questo sporto è importante rimanere nella legalità. Speriamo che questo Mondiale sia certificato all'inizio dell'anno prossimo, non a ottobre. Ci vuole meno tempo per fare questo, abbiamo già esperienza di quanto accaduto. Lo dico per la credibilità di questo sport. Credo non ci siano più scuse per essere legali già quest'anno".