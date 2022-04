F1 | Binotto: "Leclerc è in grado di poter lottare per il titolo"

L’inizio di stagione di Charles Leclerc è stato quasi perfetto. Il monegasco, dopo aver trascorso gli ultimi due anni lontano dalle posizioni di vertice, è riuscito ad ottenere pole e vittoria nella gara inaugurale in Bahrain ed il secondo posto alle spalle di Max Verstappen nell’ultimo appuntamento di Jeddah dopo un entusiasmante duello con l’olandese.

Al termine dei primi due round del 2022, Leclerc guida la classifica piloti con un bottino di 45 punti seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz, secondo a quota 33, e da Max Verstappen, terzo grazie ai 25 punti ottenuti col successo di domenica scorsa.

Al termine del GP d’Arabia Saudita, Mattia Binotto ha speso parole di elogio per il monegasco considerando Leclerc un talento in grado di poter lottare per il titolo.

“Certamente lo è, ma è un qualcosa che sapevamo al momento in cui abbiamo deciso di rinnovargli il contratto fino al 2024. Sappiamo di cosa è capace”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che adesso stia semplicemente dimostrando di essere in grado di lottare per il campionato. Non c’è dubbio che abbia il talento e le capacità. È un ottimo pilota e siamo contenti che sia stato in grado di dimostrare queste sue qualità nelle prime due gare”.

Leclerc ha mostrato molta autocritica in questo inizio di stagione dichiarandosi consapevole di poter ancora migliorare in diverse aree.

“Sono piuttosto felice di questo inizio di stagione. Sto lavorando bene con team e la preparazione per le prime due gare dell’anno è stata eccellente”.

“In generale sono soddisfatto, ma si può fare di meglio. Ciò che mi rende contento non è tanto le performance che sono riuscito a mostrare, quanto il fatto che so esattamente dove devo lavorare e cosa devo fare per sbloccare delle ulteriori performance”.

“Non ho idea se questo sarà sufficiente o meno per vincere il titolo. Siamo ancora all’inizio del campionato, ma devo dire che è stato un buon inizio”.

“Come ho già detto più volte, la chiave sarà lo sviluppo e noi piloti dobbiamo aiutare il team nel miglior modo possibile per mantenere questo livello di competitività”.