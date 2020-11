Binotto: "La Ferrari ha conquistato più punti di tutti"

La storia non si fa con i ma o con i se, però a conclusione del GP della Turchia si può dire che la Ferrari ha ritrovato l’orgoglio con due piloti che potevano ambire al miglior risultato della stagione, dando la sensazione che la Scuderia abbia scavallato uno dei momenti più difficili della sua storia. Il dato più consistente al di là del podio di Sebastian Vettel è che la squadra di Maranello è quella che ha raccolto più punti nella trasferta bagnata dell’Istanbul Park.

Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc hanno riportato il Cavallino verso le posizioni che il rango del marchio meritano in Formula 1. Giusta, quindi, la soddisfazione di Marria Binotto, il team principal che per la prima volta ha telecomandato la squadra da casa, dalla factorty di Maranello…

“Dopo un sabato molto difficile fa piacere concludere la domenica essendo la squadra che ha raccolto più punti di tutti in questo Gran Premio. Sapevamo che, in queste condizioni, sarebbe stata una gara a chi commetteva meno errori. Credo che, come team, abbiamo complessivamente fatto un bel lavoro, in particolare dal punto di vista della strategia: abbiamo fatto scelte coraggiose e le abbiamo fatte nel momento giusto”.

Binotto è consapevole che il raccolto di punti poteva essere anche migliore…

“In un certo senso, è ancora più significativo che avremmo potuto fare un bottino ancora migliore, portando entrambi i piloti sul podio. Abbiamo lavorato tanto, in pista e a Maranello, dopo che ieri non siamo riusciti a far funzionare le gomme e credo che oggi i risultati di questo sforzo collettivo si siano visti, sia con quelle da bagnato che con le intermedie”.

Il tecnico reggiano rende merito a Vettel tornato sul podio dopo un lungo periodo difficile…

“Ci fa particolarmente piacere che Sebastian sia riuscito a finire fra i primi tre: ha disputato una bellissima gara, illuminata da una partenza fantastica. Charles è stato velocissimo per lunghi tratti della corsa: se non fosse stato per il via e l’ultima staccata dell’ultimo giro avrebbe concluso al secondo posto ma la sua resta comunque un’ottima prova”.

La Ferrari resta sesta nel mondiale Costruttori, ma ha totalizzato 27 punti (2 in più della Mercedes) portandosi a 6 lunghezze dalla Renault.

“Abbiamo recuperato un po’ di terreno nella classifica Costruttori ma il divario rispetto a chi ci precede resta comunque rilevante. A Istanbul abbiamo confermato il trend di crescita iniziato dopo Monza: vogliamo continuare in questa direzione nelle ultime tre gare della stagione, in Bahrain e ad Abu Dhabi”.

Giusto il riconoscimento finale a Hamilton campione per il settimo titolo mondiale…

“Voglio infine congratularmi con Lewis per questo meritatissimo titolo mondiale che gli permette di eguagliare Michael Schumacher”.