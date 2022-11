F1 | Binotto: "Ho parlato con Elkann, voci senza fondamento"

Nella conferenza stampa dei team principal tenutasi oggi a Yas Marian Mattia Binotto ha parlato per la prima volta di presente e futuro in merito alle voci emerse ad inizio settimana che hanno messo in discussione il suo futuro a Maranello.

Il team principal ha commentato in modo chiaro, rigettando fermamente ogni dubbio in merito al suo ruolo nei programmi della Scuderia.

“Sappiamo che la Ferrari è la squadra più amata – ha chiarito Binotto - e quando c’è passione ci sono anche le critiche. Ovviamente nel momento in cui sono emerse le speculazioni ho parlato in modo molto aperto con il nostro Presidente John Elkann, e abbiamo concordato una smentita per fermare queste voci senza fondamenta. Ora dobbiamo essere concentrati sul weekend di gara, e non farci distrarre da fattori esterni”.

Binotto è poi tornato sull’argomento quando gli è stato chiesto espressamente se ritiene a rischio il suo ruolo in vista della stagione 2023.

“Ovviamente non sono situazioni che dipendono da me – ha commentato - ma sono abbastanza rilassato. Ho sempre avuto un confronto aperto e costruttivo con i miei superiori e con il mio Presidente, a medio e lungo termine. Inoltre, penso che valutando la stagione (2022) abbiamo avuto alcuni alti e bassi, ma credo che il nostro obiettivo principale, ovvero tornare ad essere competitivi, sia stato raggiunto".

"Se ripenso a come abbiamo iniziato la stagione, probabilmente nessuno avrebbe immaginato un avviso di campionato con una Ferrari così competitiva, e questo ha confermato che la squadra ha lavorato bene ed è restata unita attraversando un periodo non semplice nel corso del 2020 e 2021”.

“Sappiamo che ci sono ancora diversi fronti su cui dobbiamo progredire – ha concluso Binotto – ad iniziare da quelle che sono state le nostre debolezze emerse in questa stagione. Ma sono abbastanza sicuro che cresceremo, come abbiamo fatto in passato, la squadra in fabbrica è completamente concentrata sul 2023. Inoltre, penso che la stagione sia stata eccezionale in termini di pole position, così come sappiamo che abbiamo bisogno di migliorare il passo gara, perché credo che quello sia il passaggio per poi facilitare anche altri aspetti come ad esempio le strategie di gara. Quindi sì, sono rilassato, e soprattutto sono davvero concentrato su quello che dobbiamo fare”.