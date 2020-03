Binotto: "Ferrari, scelta di responsabilità sulle regole 2021"

La decisione verrà presa oggi con una teleconferenza fra i team principal, ma gli altri team sono già d’accordo. L’unica squadra che ieri l’altro aveva preso tempo è stata la Ferrari, altrimenti ci sarebbe stata l’unanimità subito. Anche il team del Cavallino si è voluto allineare agli altri, per cui lo slittamento di un anno delle regole 2021 diventerà effettivo in giornata.

Mattia Binotto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha ammesso che la Ferrari è pronta ad assumere un ruolo responsabile in questo momento difficile dettato dal Coronavirus che sta falcidiando il mondo e in particolare l’Italia…

“Speriamo di tornare a correre il prima possibile. Da parte nostra siamo pronti a supportare FIA e Formula 1 in questa fase delicata. Ovvio che l’impatto del Coronavirus si faccia sentire non solo su questa stagione, ma anche su quella dopo”.

“Dobbiamo valutare ogni aspetto e vedere se non sia davvero il caso di pensare a un rinvio dell’introduzione delle nuove regole tecniche. La Ferrari è pronta a prendersi la responsabilità di una scelta che deve essere fatta nell’interesse ultimo di questo sport: non è certo il momento di egoismi e tatticismi”.

Si tratta di un provvedimento giusto che permetterà ai team che non raccolgono proventi senza GP di tamponare i costi: questa stagione che doveva essere la più costosa, viene svuotata da molte spese, visto che la ricerca per le monoposto a effetto suolo scivola al prossimo anno.

Cambieranno anche i piani di sviluppo delle monoposto 2020: inizialmente era previsto che le modifiche venissero introdotte soprattutto all’inizio del campionato, per dedicare poi le energie alla monoposto 2021 che rappresenta una vera rivoluzione.

Ora la musica cambia: siccome la base della macchina di quest’anno (telaio, sospensioni, freni) resterà la stessa di fine stagione, si vorranno portare molte novità a fine campionato (quando si correrà) visto che solo l’aerodinamica resterà libera nel 2021.