F1 | Binotto: "Ferrari perfetta, ma Red Bull resta favorita"

La doppietta Ferrari di Sakhir proietta la F1-75 alla ribalta. La Scuderia ha portato a casa il massimo del bottino iridato vantando 44 punti nel mondiale Costruttori, con 17 lunghezze di vantaggio sulla Mercedes, mentre la Red Bull è rimasta ferma al nastro di partenza. Nel campionato piloti Charles Leclerc dispone di 11 lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton e 26 sul ritirato Max Verstappen.

La rossa non poteva iniziare meglio, capitalizzando l’ottimo lavoro svolto già nei test di Sakhir che avevano già permesso alla Scuderia di raccogliere i dati sui long run, permettendo ai piloti durante le prove libere di lavorare quasi esclusivamente alla ricerca della pole position, trampolino di lancio per una vittoria che mancava dal GP di Singapore 2019 con Sebastian Vettel.

La Ferrari F1-75 sul podio del Bahrain Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ma la F1-75 è la monoposto più competitiva?

“Per vincere serve la perfezione perché gli avversari sono fortissimi e, forse, hanno peccato in qualche aspetto ed è lì che si è fatta la differenza. La macchina è migliorabile, ci sono tante cose da guardare che sappiamo si possano sviluppare. Ma il risultato di Sakhir è il frutto di un lavoro fatto bene su tanti fronti: dalla partenza, alla strategia, per arrivare ai piloti, all’assetto”.

“La macchina è nata bene e sono personalmente contento perché è il frutto di un gran lavoro di squadra: ogni suo singolo ha fatto e sta facendo bene. Questo mi rincuora e mi rende orgoglioso perché questa è un team molto forte nel quale ho sempre creduto”.

Mattia Binotto, dunque, esalta il lavoro svolto nella Gestione Sportiva da un gruppo molto maturato, capace al primo colpo stagionale di raggiungere la… perfezione.

Ma il team principal della Scuderia mantiene i piedi ben piantati per terra e non si fa prendere dall’euforia della doppietta…

“La speranza era di essere abbastanza veloci per giocarci la vittoria, tant’è che nei giorni scorsi avevo detto che non avrei firmato per il secondo posto. Sono altrettanto consapevole che fintanto che non si arriva alla prima qualifica dove tutti spingono al massimo, non si può sapere il vero valore, e dopo quanto abbiamo visto nei test sapevamo di essere a posto, ma dovevamo capire cosa facevano gli altri, sapendo che c’è sempre un margine di errore possibile”.

Lewis Hamilton terzo, applaude il vincitore Charles Leclerc Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La Red Bull era data per favorita nonostante la pole position di Leclerc…

“La Red Bull aveva portato un bel pacchetto nell’ultimo giorno dei test e avevamo visto che poteva valere mezzo secondo. Senza di quello avremmo avuto un po’ più di margine sui nostri diretti rivali”.

“La realtà dei fatti è che la Red Bull con quel pacchetto si era portata al nostro livello o forse anche meglio. Credo che in qualifica, molto tirata e stretta, Max avrebbe potuto conquistare la pole e, probabilmente, avremmo visto un’altra gara”.

“Anche se guardiamo al primo stint, noi avevamo gomme nuove su Charles e lui aveva pneumatici usati, ma è riuscito a tenere il nostro passo fintanto che non ha avuto problemi all’impianto frenante. Io ritengo la Red Bull favorita, con Max che è il campione del mondo. Noi in Bahrain ce la siamo giocata, e forse in modo un po’ fortunato abbiamo portato a casa una doppietta che è una bellissima cosa, un bel premio per la squadra”.

Verstappen in lotta con Leclerc dopo il pit stop Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Binotto resta abbottonato, cercando di riversare la pressione sulla squadra campione del mondo. La Ferrari nel secondo appuntamento iridato che si disputerà nel weekend in Arabia Saudita, non porterà sviluppi della F1-75…

“Per Jeddah non ci saranno sviluppi. Da parte nostra l’aspetto più importante in questo avvio di stagione sarà capire sempre di più la macchina per sfruttarla al meglio, perché nella F1-75 c’è ancora molto potenziale da tirare fuori. Quindi gli sviluppi sui quali stiamo lavorando, arriveranno e li introdurremo solo quando saremo sicuri di essere abbastanza maturi per fare un giusto passo avanti”.