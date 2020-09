Binotto: "Domenicali è la persona ideale per la F1"

Il mondo della Formula 1 ha accolto nel modo migliore l'arrivo di Stefano Domenicali al vertice della FOM. Non poteva mancare il parere di Mattia Binotto, team principal della Ferrari che con l'imolese ha avuto modo di lavorare per anni...

"È una giornata importante per il nostro sport, caratterizzata dall’annuncio di Liberty Media della nomina di Stefano Domenicali a Presidente e CEO di Formula 1. A nome della Ferrari ci tengo innanzitutto a ringraziare Chase Carey: sotto la sua leadership molto è cambiato, in senso positivo, in particolare per quanto riguarda l’approccio nei rapporti con le squadre".

Binotto spende parole molto positive per il lavoro di Chase...

"Sono stati raggiunti risultati importantissimi per il futuro della Formula 1 come il nuovo Concorde Agreement e come la creazione di una struttura operativa in grado di far crescere lo sport in termini di audience e di appeal verso le nuove generazioni, senza dimenticare il fatto di essere riusciti ad organizzare un Campionato del Mondo in un anno particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo oggi. Sapere che Chase resterà vicino alla Formula 1 nel suo ruolo di non-executive Chairman è una garanzia di continuità che apprezziamo molto".

Lusinghiere le parole per Stefano Domenicali...

"Siamo molto felici che, dal prossimo 1° gennaio, il ruolo di Chase sarà rivestito da Stefano. Le sue doti di manager e, soprattutto, di uomo di sport lo rendono la persona ideale per esperienza e capacità personali per proseguire il percorso intrapreso da Chase".

"Personalmente, non posso che aggiungere che sarà un grande piacere collaborare con un amico come lui: siamo cresciuti insieme nella Ferrari e non vedo l’ora di lavorare, insieme a tutti gli altri stakeholders di questo sport, con lui per rendere la Formula 1 ancora più forte e spettacolare".