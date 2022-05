F1 | Binotto: "Cosa si rischia andando oltre il budget cap?"

Se le regole di budget cap rimarranno invariate, ovvero con il tetto massimo di spesa fissato a 140 milioni di euro, la Ferrari non avrà altra scelta che superare il limite. Nella conferenza stampa dei team principal tenutasi oggi a Monte Carlo, Mattia Binotto è andato dritto al punto, confermando la linea anticipata qualche giorno fa da Christian Horner, che in tema di soluzioni estreme, aveva parlato della possibilità di team che potrebbero essere forzati a saltare delle gare.

Il regolamento finanziario, che nell’ultimo mese ha tenuto banco più del tecnico e dello sportivo, è diventato oggetto d’attenzione, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni a cui andrebbe incontro una squadra che non rispettasse il limite di spesa.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Per le violazioni definite “minori”, ovvero quelle in cui il superamento della soglia dei 140 milioni resta entro una soglia del 5%, possono includere sanzioni amministrative, la perdita di punti nelle classifiche piloti e Costruttori, e la riduzione delle ore di test aerodinamici in galleria del vento.

Non è quindi ancora chiaro a cosa potrebbero andare incontro le squadre che scegliessero di oltrepassare la soglia limite.

“Credo che non ci sarà modo per noi di rimanere al di sotto del limite di 140 milioni – ha confermato Binotto - quindi sono abbastanza sicuro che a un certo punto andremo oltre. Nei regolamenti c'è una soglia del 5% per cento, e se non si supera quella soglia la violazione è considerata ‘minore’. Ma non ho idea di quale potrebbe essere la penalità conseguente”.

“Non credo che ci sia modo per noi e per molte squadre di rimanere dentro il budget cap – ha proseguito Binotto - e licenziare del personale non penso sia la scelta giusta. È già estate e il beneficio che eventualmente ne deriverebbe non sarebbe sufficiente a colmare i costi eccessivi che stiamo affrontando. Se molte squadre violeranno i limiti imposti, penso che sarà una brutta notizia per i regolamenti finanziari. Se saremo costretti a violare questo regolamento, credo che sarebbe il caso di rimettere tutto in discussione”.

Christian Horner, Team Principal della Red Bull Racing, parla con la stampa Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Anche Horner ha confermato la sua preoccupazione. “Abbiamo bisogno di chiarezza al più presto possibile – ha confermato il team principal della Red Bull - non è giusto essere tenuti in ostaggio da un paio di squadre che non sono interessate a questo problema, il budget cap non è nato con questi obiettivi, quando abbiamo definito le cifre del limite di budget nessuno di noi poteva prevedere gli eventi mondiali che stanno incrementando l'inflazione”.

Non è meno ferma la posizione dei team contrati ad ogni deroga, ed un messaggio in tal senso lo ha inviato Frederic Vasseur: “Se abbiamo un aumento dei costi dell'energia e del trasporto merci, la soluzione c’è, basta spegnere la galleria del vento e smettere di portare aggiornamenti tecnici ogni singolo fine settimana. Da parte nostra siamo in una situazione in cui prima o poi dovremo fermare lo sviluppo della vettura perché saremo al limite del nostro budget, e penso che come lo facciamo noi possano farlo tutti”.