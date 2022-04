F1 | Binotto: "Auto, piloti e team sono tutti competitivi"

Due vittorie in 3 gare, una doppietta all’esordio, primo posto in classifica piloti con Charles Leclerc, al comando della graduatoria con 71 punti e primo posto in classifica Costruttori con 39 lunghezze di margine sulla Mercedes.

È questo il bilancio della Ferrari al termine del terzo appuntamento della stagione di Melbourne. Un bilancio estremamente positivo che in pochi si sarebbero aspettati dopo due anni di purgatorio.

Questo bilancio ha fatto giustamente sorridere Mattia Binotto a fine gara. Il team principal della Rossa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 HD, ha sottolineato il grande lavoro svolto da tutto il team e la consapevolezza della squadra nei propri mezzi.

“Siamo felici e contenti per questa vittoria. Credo che in questo inizio di stagione la macchina, i piloti ed il team si siano dimostrati tutti competitivi” ha dichiarato Binotto. “Siamo arrivati in Australia cercando di fare del nostro meglio ed eravamo consapevoli che per vincere avremmo dovuto essere perfetti. Vedere oggi la vettura girare bene in condizioni difficili è sempre una bella soddisfazione”.

Vincitore della gara Charles Leclerc, Ferrari, 1a posizione Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’unica nota stonata in un weekend praticamente impeccabile è arrivata da Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha vissuto una qualifica difficile ed oggi ha commesso un errore nelle battute iniziali che gli è costato un ritiro inatteso.

Binotto ha voluto parlare delle difficoltà vissute dal madrileno sottolineando quanto abbiano pesato alcune circostanze per questo zero in classifica.

“Carlos ha avuto qualche circostanza sfortunata che non l’ha aiutato in questo weekend. Già ieri la bandiera rossa presa prima di chiudere il giro l’ha innervosito ed ha commesso un errore che gli ha impedito di partire dalle prime quattro posizioni. Oggi poi ha avuto un problema al volante prima del via ed è scattato con le gomme dure. Sono tutte circostanze che psicologicamente non aiutano un pilota ed ha poi commesso quell’errore. Carlos però ne uscirà più forte da questo weekend e sarà già pronto per riscattarsi ad Imola”.

“Entrambi i nostri piloti sono molto veloci e molto forti. Carlos sta cercando la forma migliore. Questo weekend stava guidando molto bene anche se alcune circostanze non lo hanno aiutato, ma io sono convinto che metterà alle corde Charles nelle prossime gare”.

Il team principal della Ferrari ha poi rivolto un pensiero ai tifosi della Rossa che tra due settimane invaderanno il tracciato di Imola in attesa di vedere la Rossa regalare un altro successo.

“Non vediamo l’ora di arrivare ad Imola davanti ai nostri tifosi in questo stato di forma. È da tanto tempo che non abbiamo questa opportunità e la nostra speranza è di poter festeggiare con loro questo momento. Noi affronteremo la gara cercando di dare il meglio”.

Binotto, infine, ha lanciato una frecciatina alla Red Bull. Il team di Milton Keynes è stato costretto al ritiro con Max Verstappen e per l’olandese è il secondo KO su tre gare e il tema affidabilità inizia ad essere cruciale.

“Ross Brawn mi ha insegnato che arrivare al traguardo è sempre fondamentale per ottenere il risultato migliore. Questo è il nostro approccio. L’affidabilità ci deve essere sempre anche se non è mai garantita e noi ne siamo consapevoli”.