F1 | Binotto: "Abbiamo sbagliato. Ci sono scelte da rivedere"

Non c'è niente da nascondere: l'amarezza in casa Ferrari è tanta perché la consapevolezza di aver gettato al vento una vittoria più che alla portata è di altrettanta ampiezza.

A rendere il tutto più amaro è sapere che la F1-75 è la macchina più prestazionale da due gare a questa parte - da quando sono arrivati gli aggiornamenti - ma per diversi motivi (affidabilità ed errori) i successi sono sfumati proprio sul più bello.

Al termine del Gran Premio di Monaco il team principal del Cavallino Rampante si è concesso ai microfoni di Sky Sport, raccontando le proprie sensazioni e cercando di fare il quadro della situazione dopo una giornata così difficile.

"Mi dispiace per quello che è successo, vuol dire che un errore di base lo abbiamo commesso. Un pilota che parte primo e finisce quarto... c'è qualche scelta da rivedere. Detto questo dispiace per le circostanze. Ci sono cose da rivedere. Vorrei chiedere chiarimenti alla FIA per la riga gialla toccata dalle Red Bull all'uscita dai box, è abbastanza evidente. E' già successo in passato e sono 5 secondi di penalità, quindi questa passività non la capiamo e vorremmo capirla meglio. Per noi la gara non è finita, ci sono cose che vogliamo chiarire".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Poi sicuramente la macchina oggi era competitiva, abbiamo sbagliato qualcosa ma l'analizzeremo, abbiamo anche sottostimato la velocità delle gomme intermedie in quel momento, forse avremmo dovuto fermare Charles un giro prima o non fermarlo per nulla, rimanere fuori, proteggere la posizione e andare poi direttamente su quelle da asciutto. Ma sono analisi che faremo certamente a posteriori, a freddo. A caldo a volte si è presi dall'emozione e poi ha ragione Charles, perché quando uno parte primo e chiude quarto, certamente qualcosa non ha funzionato".

Binotto è poi entrato maggiormente nel merito di quanto accaduto nei momenti concitati che ha portato il team di Maranello a fare un doppio pit stop, non valutando bene le prestazioni delle gomme intermedie in quel momento montate sulla Ferrari del monegasco.

"La dinamica del secondo pit stop di Leclerc la guarderemo sicuramente con lui. E' tutt'altro che scontato scegliere in quei momenti. Non dovevamo anticipare ma scegliere dopo le mosse degli altri. Come ci aspettavamo le Red Bull si sono fermate per montare le intermedie e sono state molto più veloci di quanto aspettavamo".

"Abbiamo fermato Carlos quando ormai avevamo perso una posizione, anche con Charles. Poi nei loro giri d'uscita sulle intermedie hanno trovato traffico. A Carlos è anche costato la vittoria, perché se non avesse trovato Latifi, o se Latifi banalmente si fosse fatto da parte non se ne sarebbe parlato. Sono tutte situazioni di gara da capire, prevedere, analizzare con lui. Torneremo a guardarci assieme e ci servirà da lezione. Sono cose che possono capitare e se questo ci renderà più forti, va bene che capiti".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Quelle fatte sono scelte di gomme che avevamo già discusso con i piloti. Anche Hamilton in passato era passato dalle Full Wet alle slick. Era uno scenario che già conoscevamo. Era tra quelli possibili e dipendeva dalle condizioni della pista. Era questione anche legata al feeling dei piloti e ne abbiamo parlato prima con Carlos. Forse con Charles, o si entrava un giro prima, o avremmo potuto aspettare anche con lui così come abbiamo fatto con Carlos".

Per finire, Binotto ha anche annunciato che la Ferrari chiederà spiegazioni per quanto accaduto in uscita dai due pit stop delle Red Bull. Sia Max Verstappen che Sergio Perez hanno toccato la linea che separa la corsia d'uscita dalla pit lane e la pista. Secondo il team principal, la FIA avrebbe indicato da tempo a tutti i piloti di stare alla destra della linea per evitare sanzioni.

"Per noi è abbastanza chiaro. In realtà c'è una contraddizione del regolamento sportivo. Questo dice 'crossing the line'. Si vede Max sulla linea, e lo ha fatto anche Sergio, magari non ha completamente attraversato. Il race director notes invece, comunque come team siamo costretti a seguire, parla di rimanere sulla destra della linea. Questo è stato un chiarimento da parte della FIA avvenuto addirittura al GP di Turchia del 2020 proprio per evitare polemiche su una vettura che ha toccato la linea o l'ha attraversata. La Race Director Notes dice che bisogna rimanere alla destra e loro sono andati sopra. Sicuramente vogliamo chiedere informazioni e chiarimenti alla FIA".

"Non ci sarà bisogno di chiarire tra Carlos e Charles. Credo che Carlos oggi abbia fatto un'ottima gara, ha giocato di squadra facendo ottimi stint. Hanno lavorato bene insieme, poi ci sono state delle circostanze di gara e noi abbiamo fatto un paio di errori da cui impareremo".

"C'è amarezza e delusione, ma anche grande voglia di rivalsa perché sappiamo che la macchina va bene, i piloti sono in forma e vogliamo crescere. Anche l'errore di oggi, siamo tutti delusi e amareggiati. Senza puntare il dito, tutti insieme analizzeremo tutto per capire cosa ci ha portato a prendere quelle decisioni, anche perché stare al muretto è tutt'altro che scontato", ha concluso Binotto.