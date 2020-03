Binotto: "Abbiamo iniziato a discutere il rinnovo con Vettel"

Nell’intervista esclusiva che Sebastian Vettel ha rilasciato al nostro Roberto Chinchero in Australia il pilota tedesco ha lasciato intendere chiaramente che il suo obiettivo è di finire alla Ferrari un lavoro iniziato anni fa e che non si è ancora concluso.

L’intenzione del tedesco è prorogare il contratto con il Cavallino che va in scadenza alla fine di questa stagione.

Dall’altra parte c’è Mattia Binotto che alla Gazzetta dello Sport ha ammesso che la trattativa per il rinnovo è già iniziata e il team principal pare intenzionato a chiudere la questione molto presto, in modo che quando la stagione 2020 potrà iniziare le questioni di mercato saranno già fuori dalla porta…

“Vettel è in forma e concentrato, in un momento chiave della sua carriera. Abbiamo iniziato a discutere di un nuovo contratto, ed è importante capire cosa decidere in tempi brevi”.

“È importante per lui e per noi che le cose siano chiare alla svelta. È tutto nelle sue mani: ora conosce Leclerc, da cui è rimasto sorpreso, sa cosa gli serve e in inverno si è preparato bene”.

La SF1000 sembra adeguarsi al suo stile di guida più della SF90…

“Sì, penso che la nuova monoposto sia più adatta al suo tipo di guida, dalle prime indicazioni arrivate da Barcellona. Ma una delle capacità dei grandi piloti è sapersi adattare alla vettura a disposizione e tirarne fuori il massimo”.

Dunque c’è una evidente convergenza di motivazioni che dovrebbe portare ad una rapida firma, anche perché Sebastian ha spiegato a Chinchero che non resta in F1 per soldi, ma per il gusto di fare quello che più gli piace.

La F1 nell’era del Coronavirus, con i motori fermi, ha l’opportunità per guardare al futuro con lungimiranza: quanto Vettel sarà disposto a tagliare il suo guadagno per chiudere il rinnovo con la Ferrari? Le risposte arriveranno più presto di quanto si possa pensare…