F1 | Berger: "La Ferrari faccia tesoro degli errori di quest'anno"

F1 | Mercedes: Singapore occasione unica per rompere il digiuno

I dati delle simulaziuoni di Brackley sono particolarmente positivi per il ritorno della Stella sul circuito cittadino di Marina Bay, dove la F1 non corre da due anni a causa del COVID. Nel team campione del mondo Costruttori c'è un'alta aspettativa, anche se l'ottimismo è mitigato dall'incertezza del comportamento della W13 sui dossi. La speranza è che si possa vivere un weekend con tre protagonisti in lizza per un successo, considerando che Verstappen con la Red Bull resta il grande favorito.