F1 | Berger boccia la scelta di Krack alla Aston Martin

Lo scorso mese di gennaio la Aston Martin ha annunciato l’ingaggio di Mike Krack come nuovo team principal per rimpiazzare Otmar Szafnauer accasatosi con la Alpine. Il lussemburghese è stato responsabile del programma motorsport di BMW dal 2014 supervisionando l’impegno della Casa tedesca in varie categorie come la Formula E, il WEC e l’IMSA.

Nonostante il cv importante, c’è stato chi come Gerard Berger si è detto per nulla impressionato dal lavoro svolto da Krack nel suo periodo in BMW.

L’ex pilota di Formula 1 aveva espresso questo pensiero senza filtri in occasione di una intervista rilasciata ad inizio marzo alla testata Motorsport-Total, e la scorsa settimana, in un incontro avvenuto in Bahrain con alcuni media selezionati tra cui Motorsport.com, ha voluto chiarire la sua posizione.

“Ho solo espresso la mia opinione” ha esordito l’austriaco. “Vediamo cosa sarà in grado di fare, ma alla luce del suo impegno nel DTM non credo che l’Aston Martin abbia scelto la giusta figura”.

“In tutti gli anni che ho trascorso lì la BMW non è mai stata competitiva in modo costante. Un giorno si trovavano nelle parti alte della griglia senza sapere perché ed il giorno dopo si trovavano in fondo. E questo accadeva nel DTM! Il DTM è una grande campionato, ma la Formula 1 è un’altra lega e qui devi essere sempre il migliore”.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Io non credo che lo sia. Mi spiace essere stato così diretto, ma è la mia opinione ed ho risposto ad una domanda che mi era stata posta”.

BMW non è riuscita più ad imporsi nel DTM dal 2016 con Marco Wittmann. Da allora ha ottenuto solo quattro successi negli ultimi due anni.

Un’altra figura che si è recentemente trasferita dal DTM alla F1 è il direttore di gara Niels Wittich, già presente in Bahrain nel nuovo ruolo e che si alternerà con Eduardo Freitas. I due sono stati nominati direttori di gara a seguito della ristrutturazione voluta dalla FIA dopo il controverso finale del GP di Abu Dhabi che ha portato all’allontanamento di Michael Masi.

Secondo Berger sia Wittich che Freitas potranno trarre beneficio dal supporto fornito da Herbie Blash, vice di lunga data di Charlie Whiting, che assumerà il ruolo di consigliere senior.

“Herbie conosce bene questo business e se lo ascolteranno impareranno molto. Vediamo cosa accadrà, non sarà facile. Charlie è stato brillante, ma la FIA ha sbagliato a non istruire un sostituto nel corso degli anni”.

“È molto difficile trovare un buon direttore di gara e non ci sono molte persone con la giusta esperienza. Adesso la F1 è in difficoltà a trovare soggetti adatti. Questo è un errore che è stata compiuto cinque anni fa quando non hanno affiancato più persone a Charlie”.