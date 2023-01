F1 | Ben Sulayem sorpreso dalla "reazione negativa" ai piani Andretti/Cadillac

Dopo che all'inizio di questa settimana Ben Sulayem aveva confermato l'intenzione che di far valutare alla FIA l'opportunità di avviare il processo per l'ingresso di un nuovo team sulla griglia di partenza di Formula 1, Andretti aveva annunciato una nuova partnership con il colosso automobilistico statunitense General Motors con l'intenzione di proporsi per ottenere un posto nella serie.

Se approvato, il piano prevede che Andretti corra in partnership con il marchio GM Cadillac, portando il nome di un importante costruttore sulla griglia di partenza. Una notizia importante, dato anche il calibro del marchio coinvolto.

Tuttavia, domenica il presidente della FIA Ben Sulayem ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui esprime la sua sorpresa per la reazione all'annuncio congiunto di Andretti e Cadillac, senza però specificare a chi fosse rivolto.

"È sorprendente che ci siano state reazioni negative alla notizia di Cadillac e Andretti", ha scritto Ben Sulayem.

"Negli ultimi anni, la FIA ha accettato l'ingresso di organizzazioni più piccole e di minor successo. Dovremmo incoraggiare l'ingresso in F1 di case come GM e di squadre di razza come Andretti e altri".

"L'interesse dei team nei mercati in crescita aggiunge diversità e amplia l'appeal della F1".

Seppur il Presidente della FIA non abbia menzionato nello specifico verso chi fosse il tweet, le sue parole giungono dopo mesi di dissidi dietro le quinte tra FIA e F1, nonostante le parti abbiano più volte tentato di negare.

In seguito all'annuncio di Andretti di giovedì scorso, infatti, la F1 aveva rilasciato una dichiarazione in cui si precisava come l'aggiunta di un nuovo team alla griglia di partenza non dipendesse esclusivamente dalla FIA, dato che, secondo il protocollo, sarebbe necessaria anche l'approvazione della F1 stessa e dei team esistenti. Nel comunicato diramato dalla Formula 1, veniva inoltre specificato come i vertici della serie stessero intrattenendo colloqui anche con altre parti interessate, seppur "non altrettanto visibili", per l'eventuale ingresso di un nuovo team sulla griglia.

Negli ultimi 12 mesi Andretti ha manifestato in più occasioni la sua intenzione di avviare un progetto per entrare in F1, ottenendo però pubblicamente il sostegno solo di due dei dieci team esistenti, ovvero McLaren e Alpine.

Diverse figure chiave della F1 hanno espresso preoccupazione per l'impatto finanziario che potrebbe generare l'ingresso di un'altra scuderia sulla griglia, dato che si dovrebbe attuare una redistribuzione dei premi, impattando sull'attuale sistema.

Nello scorso agosto, l'Amministratore Delegato e Presidente della F1, Stefano Domenicali, aveva spiegato come non si trattasse "di un problema di quantità" in merito alla possibilità di espandere la griglia di partenza oltre i dieci team già presenti, quanto piuttosto una questione di comprendere verso quale direzione andare per aumentare il valore della Formula 1.