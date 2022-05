F1 | Ben Sulayem: "Il blocco delle gare sprint non è per soldi"

In occasione di una riunione della F1 Commission tenutasi il mese scorso, Liberty Media e le scuderie erano d'accordo sull'aumentare a 6 il numero di gare sprint il prossimo anno.

Tuttavia, i piani non sono andati a buon fine dopo che Ben Sulayem ha dichiarato di volere considerare bene l'impatto che gli eventi aggiuntivi avrebbero avuto sulla gestione dei weekend dei GP da parte della FIA.

La sua posizione riguarda soprattutto l'aumento dei costi sostenuti dalla FIA a causa dei cambiamenti, per cui gli addetti ai lavori hanno ritenuto che la questione fosse semplicemente 'avidità'.

La decisione arriva in un momento in cui il nuovo presidente sta cercando di far quadrare i conti della FIA per far fronte alle ingenti perdite dell'organo di governo, con Ben Sulayem che ha negato di voler chiedere più soldi alla FIA.

"Non ho chiesto più soldi, ma se li avessi chiesti avrei voluto usarli nel modo giusto, per investire in un'adeguata regolamentazione dello sport", ha dichiarato al Daily Mail.

"Diciamo che la Formula 1 è l'apice, quindi noi della FIA abbiamo bisogno di risorse per governare l'aspetto tecnico e finanziario di uno sport da miliardi di dollari in modo da rispettarlo. Dobbiamo avere la capacità di rispettare questi standard".

"Quindi, per quanto riguarda in particolare le gare sprint, devo vedere se la mia squadra sul campo è in grado di assorbire il carico di lavoro extra che queste comporterebbero".

"Dopo Abu Dhabi (quando Lewis Hamilton ha perso il titolo in modo controverso a favore di Max Verstappen) la gente ha detto che avremmo dovuto cambiare una serie di cose".

"Quindi non capisco perché improvvisamente dovremmo chiedere al team FIA di fare di più. Se in futuro si verificasse un incidente, ad esempio con una safety car, cosa succederebbe?"

"Dobbiamo esaminare tutto questo e prendere una decisione sensata. Lasciateci gestire le nostre operazioni. Risolveremo il problema".

Ben Sulayem ha lasciato intendere anche di essere più che felice di dare la sua approvazione all'espansione delle gare sprint, se per la FIA non ci saranno svantaggi.

"Sono favorevole alle gare se è la cosa giusta da fare. Non sto dicendo che è sbagliato, ma che c'è tempo per decidere. È per il 2023, non per questa stagione, quindi nessuna fretta".

"Abbiamo la cosiddetta democrazia: La Formula 1 vota, i team votano, io voto. Se poi dite che non posso astenermi o prendere tempo per studiare le proposte, allora non è più libertà e democrazia".