F1 | Belgio: senza qualifiche, griglia decisa dalla classifica mondiale

La prima sessione di prove libere in Belgio si è aperta sotto la pioggia, come avevano indicato le previsioni alla vigilia del weekend di gara. Tuttavia, secondo quanto indicato dal radar meteo, le condizioni potrebbero anche peggiorare nel tardo pomeriggio, quando è prevista la sessione di qualifiche che andrà a stabilire l’ordine di partenza della corsa di domenica.

Se il meteo sembra dare qualche speranza in più per la gara da 300 km, il sabato sembra invece comunque rischio, con la pioggia che dovrebbe essere protagonista anche nella giornata dedicata alla sprint. Le qualifiche shootout sarebbero previste a mezzogiorno, mentre la corsa breve dovrebbe prendere il via alle 16:30.

Sulla carta, il regolamento della Formula 1 consente di utilizzare le sessioni di prove libere per stabilire la griglia di partenza di un Gran Premio in casi eccezionali, come in quegli scenari particolari in cui le qualifiche non possono essere disputate. Tuttavia, trattandosi di un fine settimana in cui è prevista la sprint, prima dell'inizio delle prove la FIA ha informato le squadre che la FP1 non sarà tenuta in considerazione per stabilire la griglia di partenza, in modo da evitare che l'unica ora di prove venisse usata come una sessione competitiva.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, nella corsia dei box Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Inoltre, al fine di massimizzare le possibilità di svolgimento delle qualifiche per il Gran Premio, la Federazione ha comunicato che sarà disposta a cancellare una o entrambe le sessioni sprint di domani. Tuttavia, nel caso anche questa opzione non dovesse rivelarsi valida per garantire almeno un turno di qualifiche, è previsto che la classifica del campionato possa essere utilizzata per stabilire l’ordine di partenza per la corsa di domenica.

"Le squadre sono state informate che le prove libere non saranno utilizzate per stabilire la griglia di partenza della gara sprint o del gran premio di questo fine settimana. Questo è stato fatto per garantire che i team non trattino la prima sessione del weekend come una sessione competitiva", ha spiegato la FIA.

"La situazione meteorologica è in continua evoluzione, ma la priorità sarà quella di svolgere le qualifiche per il Gran Premio. Altre sessioni potranno essere cancellate o riprogrammate per facilitare questo obiettivo, e se non sarà possibile disputare le qualifiche, la griglia di partenza sarà stabilita in base all'ordine della classifica di campionato".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Per quanto riguarda la gara di domenica, nel caso venisse disputata ma fosse interrotta per la pioggia, vi sono quattro possibili scenari. Se il leader ha completato meno di due giri, non verranno assegnati punti, mentre se la distanza sarà inferiore al 25%, solo i primi cinque classificati riceveranno punti, sulla base di 6-4-3-2-1.

Se la bandiera rossa verrà esposta tra il 25 e 50% della distanza prevista, i punti andranno ai primi nove classificati con la ripartizione 13-10-8-6-5-4-3-2-1. Se, invece, il risultato viene ufficializzato tra il 50 e 75%, i punti vanno ai primi dieci sulla base di 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.