F1 | Barcellona, Libere 2: Hamilton di un soffio su Sainz e Norris

Tre monoposto in 55 millesimi di secondo nella seconda sessione di prove libere delP di Spagna. Davanti a tutti c'è Lewis Hamilton con la Mercedes con un tempo di 1'13"264 ottenuto con le gomme soft. Il sette volte campione del mondo con una W15 dotata di un fondo nuovo non tanto per il disegno, quanto per il risparmio di peso. La Stella è convinta che il Canada vissuto in pole position con George Russell non sia stato un episodio, ma, forse, l'inizio di un ciclo che potrebbe riportare in auge le frecce nero-argento. L'inglese sembra essersi svegliato da un appuntamento nel quale è sembrato apatico.

Questa volta Russell è solo ottavo staccato di quasi mezzo secondo: il responso del giro secco non rende merito a George che non ha trovato il giro pulito. A ridosso della Mercedes c'è Carlos Sainz che sente l'aria di casa con la Ferrari evoluta. Lo spagnolo è ad appena 22 millesimi dalla vetta, segno che anche la rossa sembra molto competitiva nel giro secco. Bisogna parlare al singolare della SF-24 perché se Carlos ha impressionato con la versione Evo, non si può dire altrettanto per Charles Leclerc. Il monegasco è sesto a tre decimi dal compagno di squadra, ma non si è mai trovato con il pacchetto di novità. Anzi Charles ha rinunciato a buona parte di long run per chiedere una serie di modifiche di assetto: ha messo mano a tutti gli angoli caratteristici (convergenza, campanatura e altezza) segno che ha perso completamente il pallino della messa a punto. E questo è un pessimo segnale. Leclerc soffre dal primo turno e non si capisce perché le novità siano state date a Sainz e non al pilota di punta. C'è stato rispetto per il pilota di casa, ma l'effetto negativo si fa sentire in modo pesante.

E' incredibile scoprire una Ferrari competitiva e l'altra in grande difficoltà. Dietro a Sainz c'è la McLaren di Lando Norris che è adappena 55 millesimi dalla testa, ma l'inglese è stato indiscutibilmente il più convincente nella simulazione di gara insieme al suo compagno di squadra, Oscar Piastri, solo settimo nel giro secco. Le due monoposto papaya sono date come grandi favorite nella gara di domenica.

Finora non abbiamo parlato della Red Bull. Può sembrare incredibile, ma Max Verstappen è solo quinto con la rivista RB20: può sembrare incredibile, ma davanti alla macchina campione del mondo c'è l'Alpine guidata da Pierre Gasly accreditata di un incredibile 1'13"443, un tempo straordinario per una macchina che è tutt'altro che competitiva.

Anche Verstappen, come Leclerc, ha vissuto una giornata complicata con una Red Bull difficile da guidare e da mettere a punto (Sergio Perez è solo 13esimo): Max ha sperimentato due ali anteriori, bocciando la nuova con la regolazione del flap mobile all'esterno, preferendo tornare alla versione nota, segno che anche a Milton Keynes, quando sono sotto pressione, possono fare scelte sbagliate. Lo stesso long run del leader mondiale non è stato competitivo come quello di Mercedes e McLaren. Barcellona, quindi, potrebbe offrire scenari diversi da quelli che si aspettava. Red Bull e Ferrari dovranno lavorare sodo per stare in partita.

Dicevamo dell'Alpine che è venuta a galla a sorpresa: Gasly è stato sorprendente, ma anche Esteban Ocon nono testimonia che la A524 ha imboccato la strada giusta dello sviluppo. Chiude la top 10 un risvegliato Valtteri Bottas con la Sauber. Il finlandese ha saputo sfruttare le novità, mentre Guanyu Zhou è in balia di se stesso al 17esimo posto.

Le due Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg seguono Bottas, mentre delude le attese del suo pubblico Fernando Alonso con l'Aston Martin: l'iberico con l'AMR24 è 14esimo. La "verdona" sembra essere diventata difficile da guidare e lo evidenzia Lance Stroll con un 18esimo posto che non è in linea con le aspettative della squadra di Silverstone.

Ci si aspettava di più anche dalla Racing Bulls che ha portato una mezza macchina nuova: Yuki Tsunoda 15esimo è giusto davanti a Daniel Ricciardo. Pessima la giornata della Williams con Alexander Albon costretto in fondo alla griglia con il più abituato Logan Sargeant.